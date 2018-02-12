图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦2月9日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/通胀波动

全球市场是平静下来，还是会遭遇新一波巨震，可能得看未来一周的美国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据而定。

美国1月消费者物价同比增幅或和12月一样皆为2.1%，但若高于这个数字，将助长美联储加速升息的预期，有可能引发股债市再次重挫--别忘了，在2月2日的美国就业报告显示薪资较上年同期增幅创2009年以来最大后，所引发的市场波荡。

若美国通胀真的加速，美国公债收益率可能升到几家投行原本设定的年底目标--3%的上方。

不过美国通胀率并非唯一影响因素。在英国央行近日发表鹰派评论后，英国周二公布的1月通胀数据也受到瞩目。此外，德国的通胀数据周三也将出炉。这些数据应会显示物价增长依然低迷，但薪资协议和新联合政府将可能抬高未来通胀。

reut.rs/2Bo8F9M

2/ 波动性回归

市场波动性突然回归。在连续数月锚定在历史低位后，美股波动率在过去一周暴涨，Cboe波动率指数(VIX)周二录得了史上最大涨幅。根据高盛，数以万亿美元计的全球股市市值蒸发，美股接近10%的跌幅和跌速超过二战以来历次修正和熊市的平均水平。

我们如今已从“低波动率”时代转入“高波动率”时代了吗？股市震荡会对其它市场带来严重影响吗？投资者将在接下来一周寻找线索。VIX已然位居在30上方，投资者希望看到该指数跌至20甚至更低。与此同时，至少到目前为止，股市震荡向汇市、利率及信用市场的蔓延有限。如果VIX指数持守在当前水平，情况可能发生变化。

图表翻译：纵观二战以来标普500指数经历的22次修正和14次熊市，当前这波修正比历史平均水平更为剧烈。

reut.rs/2BUsKpl

3/欧企财报可否带股市回慢牛？

新的一周欧洲企业将密集公布财报，最近市场震荡使欧股市值缩水0.8万亿欧元，如果说有重返牛市的机会，那么企业面的最新消息将至关重要。

那么企业财报是否会止住预期下调的趋势呢？最近几周，汤森路透I/B/E/S调查分析师对第四季STOXX 600指数成分股企业获利增长预估调降至11%，几周前为18%。

而且，获利“超过预估”的企业占比目前为48.2%，低于标普500指数成分企业的78%。就算是在欧洲，业绩“超出预估”的季度平均水平也达到50%。

未来一周将公布财报的企业包括喜力(Heineken/海尼根) (HEIO.AS)、开云集团(Kering)(PRTP.PA)、瑞士信贷(CSGN.S)、意大利国家电力公司(Enel)(ENEI.MI)、空中客车(AIR.PA)、雀巢(NESN.S)、德国安联(ALVG.DE)、雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)和意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)。

最近股市下跌带来的一个好处就是股票估值降低。因此至少理论上来讲，那些业绩不及预期的企业股票压力会减轻。不过最后，对欧洲股市影响最大的因素可能还是美股标普500指数和道指的走势。

reut.rs/2BlK45z

4/春节快乐

尽管中国当局重拳出击试图使经济摆脱对举债的依赖，但通常还是会在为期一周的春节假期期间，保持货币市场充裕且稳定的资金供应。

尽管中国人民银行已连续近两周暂停公开市场操作，但回购利率较低，银行间融资顺畅。

这种情况预计将在下周延续，尽管消费者和企业提取巨额现金用于春节假期期间的支出和派发；银行则为2月15-21日的假期周筹措资金。

这部分归因于年初央行进行的大量逆回购投放以及定向降准。

较长期中国国债收益率也自1月以来下滑，而且尚未跟上西方国家公债收益率上升的步伐。分析师怀疑这是中国政府为了使中国市场与全球货币收紧潮流隔绝而有意为之。

发红包是中国春节的传统习俗，象征着好运。这或许就是中国央行的礼物。

reut.rs/2BlTT3r

5/新兴市场会否沉沦？

新兴市场股市或已遭受同样的苦痛，但在全球2月的剧烈震荡期间，债市及汇市在大多时间内表现突出，令投资者思考这个向来波动剧烈的资产类别还能够撑多久。

新兴市场美元债券利差(即投资人持有这些债券而非美国公债所要求的溢价)持续上升，但幅度并不算大，平均利差水平仍低于2015-2017年的任一时点。

这或许归因于美元走势迟滞，但其走势倘若打破沉寂，抑或全球市场再度大幅震荡，则这股阻力可能会被打破。

新兴市场谈论已久的话题--南非总统祖马(Jacob Zuma)卸下总统职位一事或已到了紧要关头；而另一个热点--土耳其则将发布最新的通胀数据。该国通胀持续急升，央行则希望通胀低落。目前关键在于该国政府不希望利率上扬。（完）