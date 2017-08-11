图表新闻：全球市场地震仪记录下的各种波幅

路透伦敦/纽约8月10日 - 在本周朝鲜半岛紧张局势升级引发一片震荡以前，全球市场呈现出前所罕见的平静和强韧。

尽管在过去18个月里，特朗普当选美国总统和英国公投退欧的意外结果带来明显的政治不确定性，但主要股市和债市的一些波动率指标都测试了几十年以来的最低水平。

根据德意志银行数据，截至本周，标准普尔500指数已经连续15次的收盘波幅不超过0.3%，不论是涨幅还是跌幅，这样的稳定性自1927年以来从未见过。

美股和MSCI明晟全球股市指数都处在纪录高位。

然而随着美国和朝鲜之间的对峙态势升级，市场信心可能迅速瓦解。

周三及周四波动率急升至5月以来高位。美股隐含波动率升幅创近一年来第二大。

目前最大的问题在于，这些剧烈波动是否会像过去一年的多次类似经验一样快速消退，抑或是，当前事件将成为长期牛市的一次更持久修正。

以下一系列图表的目的，是希望从中了解整体市场情势演变。

暴跌已成为美股的模糊记忆：tmsnrt.rs/2hPRwO0 (互动式图表：tmsnrt.rs/2fvKFIV)

波动率指数由历史低档急升：reut.rs/2hQhP73

避险资产：reut.rs/2fx0CyB

最近四位美国总统任内标普500指数下跌天数：tmsnrt.rs/2fxxirA

标普500和纽约证券交易所(NYSE)保证金债务：tmsnrt.rs/2hPSg5K

美股触及52周高位和低位的个股数量/成交量下降：tmsnrt.rs/2fw67O9

主要股指：tmsnrt.rs/2hQ1TkT

四国集团指标公债收益率表现：reut.rs/2hQ1EGM (完)