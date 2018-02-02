图表新闻：亚币2017年创数年高位 但实质有效汇率仍较便宜--分析师

路透2月2日 - 分析师称，尽管在美元普遍走软以及进入亚洲的强劲资金流推动下，亚币过去一年稳步上涨并触及数年高位，但按历史贸易加权情况来看，亚币仍较便宜。

比如说，马币(林吉特)兑美元自2017年初以来已涨逾15%，但其实质有效汇率(REER)仍较10年均值低5%。

REER汇率按照兑一篮子货币贸易加权计算，并且经过通胀因素调整。

日圆、菲律宾披索和印尼卢比的REER汇率也都低于各自的10年均值。

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分析师们称，过去一年亚洲地区货币兑贸易伙伴国货币的涨幅，比兑美元的涨幅要小得多，因此这些货币甚至到现在都颇具吸引力。

自2017年1月以来，韩元兑美元和泰铢兑美元的涨幅都超过12%，但期间REER汇率涨幅只有4%左右。

“如果看看实质有效汇率，亚洲货币估值并不算非常高，”瑞穗银行外汇策略师张伟良说。

“亚洲货币可能仍有上涨空间，因他们经济体的经常帐盈余非常庞大。”

据摩根大通REER指数，中国人民币和韩元的REER汇率在该地区算最高，分别报122.6和110.7。该指数以2010年为基期，定在100。

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亚洲出口已很大程度上勉力吸收了亚币上涨的影响，同时还从全球需求强劲和大宗商品价格回升当中获益。

2017年中国出口三年来首次录得增长，日本出口则出现七年来最大增幅。

尽管泰铢兑美元上涨了10%左右，但去年泰国出口增长9.9%，为六年来最大增幅。

“一般而言，相较汇率变化，出口对外部需求形势的反应更大，”张伟良说道。

“由于当前外部需求正在扬升，我们认为汇率上涨不会抑制亚洲出口。”

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区域贸易动能今年料将持续，以韩国为例，1月出口增长强劲，受电脑记忆体晶片(存储器芯片)和石化产品旺销提振。

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不过，对营收主要靠出口的亚洲企业来说，营业利润料将会因为本币大幅升值而遭受冲击。

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