《图表新闻》2017年大黑马：活蹦乱跳的欧元区金融市场

路透伦敦11月7日 - 今年欧元区相关投资绩效表现，创下欧元1999年上路以来最佳年度之一，这让那些压注欧元区将成为2017年重灾区的投资人大受挫折。

一年前对2017年的押注，欧元区拆伙相关交易是热门投资选项，当时看来一点都不奇怪。

英国退欧、担心意大利历史最悠久银行近乎倒闭之势蔓延、以及选举年反欧元民粹主义的氛围高涨，都让投资人果断地看空欧元区前景。

但命运出现戏剧化的转折，欧元区经济成长创下六年前主权债务危机以来的新高。尽管反欧元势力取得进展，但法国、德国及荷兰选举结果皆显示，对于反欧元阵营取得胜利过于杞人忧天。

在此同时，前景好转及政局更加稳定，让欧洲央行能够朝着退出超宽松措施跨出第一步。

欧元区复苏表现如今甚至在推特上拥有专属的话题标签“#Euroboom”。以下的一系列图表将充分展现这番情势逆转。

**经济增速达到六年来最高** tmsnrt.rs/2hgqz6L

上周公布的数据显示，欧元区第三季经济成长率创2011年以来最高。这在1999年欧元问世以来欧元区单季增速之中，也属于前三分之一的佳绩。评等机构标普全球的一项报告认为，欧元区经济复将持续全面推进。

**信心劲升** tmsnrt.rs/2zkn0na

目前欧元区投资人信心及经济信心正接近纪录高位。Sentix投资人信心指数处于10年来高点。欧盟执委会的10月经济信心指标触及2001年网络泡沫破灭以来的高位，未受西班牙加泰罗尼亚独立风波疑虑影响。

**评级回升** tmsnrt.rs/2hhgkPL

评级机构惠誉对欧元区国家的评级展望差值处于2005年7月来最高。评级展望差值指的是，评级展望为正面的国家数量与展望为负面国家数量之差。

标普全球评级上个月意外上调意大利主权信用评级，是标普至少30年来首度调升意大利信用评级。标普9月在三大评级机构中率先将葡萄牙的信用评级调回投资级别。

**股市和欧元表现亮眼** tmsnrt.rs/2zhXChT

泛欧STOXX 600指数已经升至两年高点，得益于强劲的企业获利和经济复苏。MSCI明晟欧洲指数成分股中，超过66%的企业2017年第三季业绩超过或符合获利预期，支撑欧洲股市涨势。

欧元EUR=大涨也反映出对欧元区的信心改善。欧元兑美元今年上涨近12%，有望录得2007年来最大年度升幅。

**借贷成本下降** tmsnrt.rs/2hjjNxh

在欧元区债务危机期间被救助的国家实施了改革，随着投资者对改革带来的增长恢复信心，这些国家的借贷成本继续下降。

**劳动市场收紧** tmsnrt.rs/2hlMg5n

尽管通胀疲软，但增长加速帮助推动欧元区10月失业率降至九年来最低水准。2017年第二季薪资增长创两年来最高，这对寻求逐步退出货币刺激的欧洲央行而言是振奋人心的迹象。

**银行问题缓解** tmsnrt.rs/2hjjNxh

不良贷款占欧元区总产出的比例虽然仍较高，但较危机最严重时期已下降一半。对家庭和企业的贷款增幅都在上升，对家庭的贷款创2011年6月以来的最快增速。

为应对意大利银行系统疲势而采取的举措扶助该国银行股.FTIT8300今年以来上涨逾20%。意大利央行上月称，8月意大利银行业者持有的不良贷款降至三年低点。(完)