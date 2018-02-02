图表新闻：苹果最新季报出炉 iPhone需求前景仍一面迷雾

路透旧金山2月1日 - 苹果(AAPL.O)股价周四在盘后交易走势反覆，一度下跌1%，之后又涨3%；在该公司公布季报后，投资人权衡iPhone X需求的不确定性。

苹果这项主要产品对公司股票回报、以致于投资者都至关重要。自2007年推出第一代iPhone，苹果股价回报率已超过1,200%，远高于标普500指数的101%。

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自去年9月iPhone X发布会以来的将近五个月内，苹果股价涨约4%，相较苹果历代iPhone发布后的股价反应，此次表现居于中段。

2007年1月苹果首代iPhone发布后的五个月，股价大涨近46%，为历代iPhone发表后头五个月的最佳表现。最差的一次则是2008年6月发布iPhone 3G之后，那次股价跌逾47%。

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过去10款iPhone手机发布一年后，苹果股价涨幅中值为33.8%，平均为32.5%。

苹果2007年1月推出第一代iPhone一年后股价表现最佳，涨幅约达100%。2012年发布iPhone 5一年后股价表现最差，期间下跌29.2%。

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2015年6月之后的12个月，苹果股价跌约25%，两位数的营收增幅变成个位数跌幅。

但自那之后苹果股价反弹逾70%至纪录高位，因投资者对iPhone X抱有乐观看法，且预期将出现客户更换旧手机的“超级周期”。(完)