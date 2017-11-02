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《图表新闻》挑战“破表”：苹果市值上看1万亿美元空前纪录
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2017年11月2日 / 早上6点45分 / 1 天前

《图表新闻》挑战“破表”：苹果市值上看1万亿美元空前纪录

2 分钟阅读

路透旧金山11月2日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)以“破表”来形容iPhone X预购的火热程度，一扫有关需求平平的疑虑，不过实际上，苹果市值的暴涨速度或许更有资格冠上“破表”一词。

iPhone X不断获得正面评价，加上市场预期许多用户准备从旧款iPhone升级至新机型，这些利多将苹果股价推升至纪录高位，愈来愈接近成为第一家市值超过1万亿美元的公开上市公司。

“苹果以iPhone X将iPhone系列产品提升到一个全新境界，苹果在超豪华智能手机市场的地位更为稳固，”Drexel Hamilton分析师Brian White在客户报告中指出。苹果周四盘后将公布季度财报。

iPhone X将在11月3日开卖，一些分析师曾经对它的定价提出质疑：iPhone X是历代最昂贵的iPhone，最低规格机型售价999美元。

不过库克上周称，iPhone X预购“破表”，公司网站显示，交付时间长达五至六周。

按照周三股价166.89美元计算，苹果市值8,620亿美元。该价格较纪录高位低1.3%。

自2007年1月发布第一代iPhone以来，苹果股价上涨了近1,300%，而标普500指数的涨幅为83%。包含股息的话，苹果总回报率约为1,400%。

自2007年初以来，苹果股价年复合增长率约为26%，以现有流动股来看，按照这样的涨势2018年中时苹果的市值会达到1万亿美元。

iPhone问世以来苹果股价涨幅与标普500指数涨幅对比图表：

reut.rs/2z7Qww4

金融分析师给出的苹果目标价的均值为176.70美元，相当于苹果市值为9,130亿美元。

至少有四位分析师给出的目标价，使苹果市值超过1万亿(兆)美元。路透路透追踪的苹果分析师中，来自Drexel Hamilton的White最看好苹果股价，认为其目标价为208美元，相当于公司市值达到1.074万亿美元。

苹果市值接近1万亿美元图表：tmsnrt.rs/2h4MrCa

没有分析师建议卖出苹果股票，但有七位分析师对该股评级为“持有”，其中Rosenblatt Securities的Jun Zhang看法最不乐观，给出的目标价为140美元。

苹果Phone X的第一批评测出炉，各界热切期待的这支新机一致被评为历代最佳iPhone，不过部分评测者指出新的脸部辨识系统FaceID有潜在的小问题。(完)

编译 蔡美珍/王丽鑫/杜明霞；审校 白云/汪红英/郑茵

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