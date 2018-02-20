图表新闻：外资1月买超亚洲债券规模创逾四年高位

路透2月20日 - 外国投资者1月对亚洲债券的购买规模达到逾四年最高，但这样的购买能否在未来数月持续下去存在疑问，因全球收益率上涨和波动率升高都削弱了对新兴亚洲资产的需求。

来自印度、印尼、泰国、马来西亚和韩国的央行与债券市场协会的数据显示，外资1月净买入90亿美元的亚洲公债和公司债，创2013年4月以来最高。

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外资上月分别净买入25亿美元和22亿美元的印尼和韩国债券。

分析师称，近期市场波动率的飙升有可能会破坏进入该区域债市的外资流。

华尔街衡量市场波动率的“恐慌指数”VIX指数本月稍早触及两年半高位50.30，其后经过几个交易日的下跌后至19.63。

“毫无疑问，2月稍早波动率的大涨已对债市资金流产生影响，”澳新银行(新加坡)亚洲研究主管Khoon Goh称。

他并称，这种情况能否逆转，主要取决于美国市场是否持稳。

马来亚银行近期一份报告显示，2月上半月外国投资者在印尼债市中抛售约3亿美元。

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分析师指出，美债收益率升势，亦引发外资扩大流出的疑虑。

美国指标10年期公债收益率周二在近四年高位盘旋，两年期美债收益率已触及逾九年高点。

“如果我们开始见到全球债券收益率非常急速攀升，就像2018年第一个月的情况，那么对新兴市场债券的担忧将更大，”瑞穗银行外汇策略分析师Chang Wei Liang称。

“那代表亚洲2013年遭遇的‘缩减恐慌’有可能重演，当年美债收益率在很短时间内急速上升，因为资金外流而引发了许多震荡。”

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