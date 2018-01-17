图表新闻：2017年外资大举涌入亚洲债市的盛况今年难再现

路透1月16日 - 分析师称，2017年外资大举涌入亚洲债市的盛况今年不太可能重演，因主要央行势将缩减货币刺激，从而令全球流动性收紧。

来自印度、印尼、泰国、马来西亚和韩国的央行与债券市场协会数据显示，外资2017年买入约460亿美元的亚洲公债和公司债，创至少五年最高。

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亚洲各国经济增长同步加速，以及主要央行的流动性供应，都在去年鼓舞了债券需求。

印度和印尼共计吸引了亚洲债市超过一半的资金流入，受助于去年两国央行实施宽松货币政策。

印尼在2017年两度降息，印度也降息一次，提振了本国债券的价格。

马来西亚是2017年唯一录得净外流的亚洲国家，外资抛售了约18亿美元该国公债。

虽然美联储三次升息，但美国10年期公债收益率在2017年仍下滑2个基点，从而帮助亚洲债券维持对美债的收益优势。

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尽管分析师对今年亚洲地区经济成长前景普遍持乐观看法，但他们预期主要央行更激进的政策举措将会影响外资流动情况。

欧洲央行(ECB)管委韩伟森周一表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，央行可以在9月之后一次性结束其购债计划。

澳新银行在周一发布的报告中称，“强劲的增长环境”对于资金在2018年持续流入该地区有利，但考虑到全球主要央行缩表令全球流动性下降，资金流入将可能不及2017年。

2018年需面临的另一个因素是，亚洲通胀水平正开始缓慢爬升，影响到亚洲债券的实际收益率。债券收益率减去通胀率即为实际收益率。

马来西亚和台湾债券的实际收益率在亚洲垫底。

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分析师称实质收益率今年可能会进一步下滑，恐会降低地区债券的吸引力。

2017年源源不断的资金流入推高了亚币兑美元。韩元KRW=KFTC以超过12%的涨幅位列榜首，马币MYR=、泰铢THB=TH和台币也表现不俗。

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