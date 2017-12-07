图表新闻：外资11月减少对亚洲多数股市投资 对这一年涨势获利了结

路透12月6日 - 外资11月减少了对多数亚洲股市的投资，因在这一年市场强劲上涨后，投资者开始了结获利。

亚洲七家交易所11月数据显示，当月外国投资总额约为4亿美元，较10月流动数据下降90%。

图表：亚洲股市的外资流动状况 reut.rs/2AC5D1v

澳新银行(ANZ)亚洲研究主管Khoon Goh称，亚洲股市一些获利了结活动导致上月资金流入放缓。

“虽然我们预计该区域的投资流入会保持正值，但规模可能较今年的整体水平放缓，”Goh称。

11月，印度股市的外资流入超过30亿美元，规模居亚股之首，受穆迪上调该国主权债信评级、政府计划向国有银行注资320亿美元、以及印度卢比走强的驱动。

台湾和印尼股市分别外流逾10亿美元，韩国和越南则分别流入约4亿和5亿美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上月触及10年高位，但过去两周已下落近4%。

该指数市盈率为13.4倍，仍低于MSCI明晟美国指数的18.7和MSCI明晟发达市场指数的16.3。

图表：市盈率比较一览图 tmsnrt.rs/2AzzEPb

由于美债收益率大幅上升削弱了亚股吸引力，上半年强劲的外资流入状况，到下半年开始放缓。

两年期美债收益率周四徘徊在九年高位附近，这归因于美联储的货币收紧计划，以及对于税改将提振经济的期望。

路透近期调查显示，多数经济学家预计明年美联储还将升息三次，欧洲央行则在明年年底之前关上月度资产购买的大门。

“全球流动性料将在明年减弱，这是由主要央行资产负债表规模下滑、信贷利差扩大以及预期波动率上升所决定的，”澳新银行的Goh称。

“我们预计(2018年)该区域的资本流入状况更具波动性。”(完)