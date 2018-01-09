图表新闻：外资12月减少亚股持仓 但预料今年资金流入将升温

路透1月9日 - 外资12月在亚洲股市呈现净卖超，因他们了结获利，不过分析师多预期今年此区域的资金流入将升温。

亚洲七个股票交易所的12月数据显示，外资当月总计流出约37亿美元，2017全年则是流入200亿美元。

图表：外资在亚洲股市资金进出情况 reut.rs/2Dao7VS

IG新加坡市场策略分析师潘婧怡表示，外资12月出脱持股的主因在于获利了结，不过她预期这样的趋势不会在2018年持续下去。

“由于投资者转而关注估值较低的市场以替代美国等市场，亚股动能甚至有可能升温，”潘婧怡表示。

尽管去年股市大涨，但亚股估值仍低于美国和欧洲股市。汤森路透的数据显示，亚洲股市12个月预期市盈率为15.3倍，北美和欧洲股市分别为22.3倍和17倍。

亚股今年开局走高，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨幅已经超过3%。该指数2017年上涨逾33%。

分析师预计全球经济同步复苏将带动亚洲出口增加，因此上调了亚洲公司2018年业绩预期。

图表：过去一个月亚太地区2018年业绩预期变化 reut.rs/2DanyeB

过去一个月，分析师将其对亚洲企业的获利预期上调了1.5%，其中对印度、越南和韩国企业的上调幅度最大。

星展银行预计，剔除股息后，按本币计2018年亚洲市场总体将录得3-15%的回报。

但是，分析师认为主要央行更为激进的货币政策可能对今年的外资流构成风险。

最新的美国就业数据显示12月薪资有所增长，这可能为美联储3月升息铺路。

“(对亚洲股市的)唯一担忧或许在于，各家央行收紧政策可能给风险相对偏高亚洲市场带来的波动程度，市场波动可能影响人气和资金流，”潘婧怡表示。(完)