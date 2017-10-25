图表新闻：布兰特期货市场透露信心动摇 基金多头仍不改其志

路透伦敦10月24日 - 对冲基金坚持押注油价续升，尽管期货市场显示部分投资人对于油市供需再平衡正逐渐失去信心。

布兰特近月期货12月合约相对1月合约的升水目前处于9月初以来最低。近月合约较远月合约升水扩大，也就是逆价差扩大，通常代表交易商及投资人认为石油供给将低于需求。

石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯及其他产油国达成协议，从1月到2018年3月期间日产量减少180万桶，希望藉此达到供不应求的市场结构，促使实货石油持有方降低库存，填补供应缺口。

12月布兰特期货目前比1月合约每桶高出0.11美元，9月底时升水为0.75美元，当时飓风哈维席卷美国墨西哥湾的石油重镇，打击美国石油产业，刺激对非美国原油的需求。

基金业者的布兰特净多仓在四个月期间增加超过一倍，布兰特期货价格则上涨30%，达到每桶近58美元。

“这使得下述情况的出现成为可能，即过去两周因押注油价上涨而投入的资金量实在是巨大的，超过了2014年油价处于峰值水平时（在价格开始暴跌前）以及今年稍早OPEC减产带动大量多仓建立之际所吸引到的资金流入。”JBC Energy在报告中指出。

四周前，基金持有的布兰特原油期货和期权仓位已经达到创纪录的508,645口，相当于近5.09亿桶原油。

基金从那时开始小幅削减多仓，过去一周的净多仓规模降到494,139口，相当于未平仓合约总量的16%，但仍低于2月时创下的纪录高位18%。

过去五年里，这一比率的平均水平为9%。

基金持有的布兰特原油期货和期权仓位：tmsnrt.rs/2y4oSR1