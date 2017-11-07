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图表新闻：布兰特原油期权暗示多头还不能随心所欲
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2017年11月7日 / 早上7点58分 / 更新于 1 天前

图表新闻：布兰特原油期权暗示多头还不能随心所欲

1 分钟阅读

路透伦敦11月6日 - 虽然投资者对油价将上涨的押注创下纪录高点，认为油价突破每桶60美元或许是更大涨势的开始，但布兰特原油期权暗示，油市仍需要说服顽固的怀疑论者。

洲际交易所(ICE)的数据显示，基金经理持有的布兰特原油期货和期权多仓创纪录高位，相当于5.302亿桶，或接近六天的全球总消费量。

油价周一触及2015年7月以来最高，受沙特政局影响，而且市场供应继续收紧。沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名王室成员、大臣和商人。

石油输出国组织(OPEC)几乎肯定会在本月稍晚的会议上，同意将减产180万桶/日的联合减产协议延长至2018年底。

但这是否足以令市场相信，全球石油库存的削减速度足以抵消仅仅是非OPEC产油国的供应增长？2018年非OPEC产油国石油产量预计增长150万桶/日。

期权市场暗示对油价的乐观看法将持续至明年，但仍有一些谨慎情绪难以驱散。毕竟，油价升得越高，减产协议的签署国就越有可能松懈，并允许减产执行率下降。

明年前三个月，多数未平仓合约都集中在买权上，执行价为60美元，共有4.1万口。

布兰特原油在10月27日突破60美元，上述仓位在此之前的三周增加了30%，但随后基本不变。

与此同时，2018年第一季数量最多的是执行价在每桶45美元的卖权，接近1.9万口。

这个数量在过去一个月基本保持不变，尽管标的近月布兰特期货价格先后突破50和60美元，超过较长期合约价格并推动市场呈现逆价差。

明年前三个月接近11.5万口执行价在40-55美元的卖权未平仓合约，几乎是买权的三倍，这明确提醒OPEC及其伙伴，减产协议的执行一旦出现疏漏，投资者可能迅速给予惩罚。

“OPEC及参与减产的非OPEC国家今年下半年在启动市场再平衡进程方面做得不错。不过正如优秀运动员所说的那样，取得领先比保持领先更容易，”PVM Oil Associates策略师Tamas Varga称。

图1：布兰特原油期权2018年第一季合计未平仓合约

reut.rs/2hiUIlP

图2：布兰特原油期权2018年第一季各月的未平仓合约

reut.rs/2zlfhoG

(完)

编译/审校 汪红英/王丽鑫/张若琪/张涛

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