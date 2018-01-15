图表新闻：芝商所期铜合约成交量2017年飙升 今年料延续增势

路透墨尔本1月15日 - 路透针对交易所数据的分析显示，芝商所(CME Group)(CME.O)在2017年从伦敦和上海的竞争对手手中赢得了较大的铜市份额，这种趋势料在今年继续。

分析显示，芝商所的纽约商品期货交易所(COMEX)期铜合约交易去年飙升25.7%至逾3亿吨的纪录高位。Comex合约一举成为以成交量计的全球第二大合约。

在全球最大期铜合约持有者--伦敦金属交易所(LME)，交易量减少7.9%至2010年以来最低。上海期货交易所(ShFE)成交量大降25%至2011年以来最低位。

数据显示，LME期铜占市场成交量的约60%，芝商所和上期所分别占约21%和19%。2017年整体成交量较2016年下降近6%，尽管价格飙涨30%。

图表1：三大交易所期铜成交量份额 tmsnrt.rs/2DxXIBC

CME交易量增加，交易员称，国际激励计划(IIP)降低了大宗交易的费用，吸引交易员参与。CME的合约是月度合约，因而更容易与其他合约建立套利机会，比如同样为月度合约的印度多种商品交易所(Multi Commodity Exchange of India)。

而LME标准合约是三个月远期合约，按日交割，与其他交易所协调需要付出更大努力。

“由于CME合约易于执行，也没有LME那样复杂的交割日结构，与CME进行套利交易要容易得多，”总部位于伦敦、服务亚洲客户的经纪商表示。“而且IIP计划使得交易成本下降。”

CME称，新客户获取措施、铜供需动态、价格波动、商业及对冲资金参与促使交易量增加。

各交易所铜交易量：reut.rs/2D2MwvD

Comex合约也受到南美铜转移至美国仓储地的提振，因交易商押注美国总统特朗普领导下的基础设施扩建将促使需求上升。

Comex铜库存处于2004年3月以来最高水平，也是交易所中库存最高的。

投资者对大宗商品兴趣高涨，也给Comex合约带来帮助。

根据巴克莱的数据，受管理的全球大宗商品资产总计3,110亿美元，较上年同期增450亿美元。

“很多投资于大宗商品领域的美国资产管理人，也正在向CME配置资金，”一名亚洲交易商表示。

Comex期铜成交量在2017年创历史新高，受强劲需求和联邦基金利率上升推动：tmsnrt.rs/2D3qTLM

LME称，该交易所通过将三个月日度合约结构遵循广泛的行业评估，以此来聚焦实货金属行业的需求。

“LME将更注重来自实货以及高级金融投资者的稳定可持续业务基础，而不是一时的交易量，”LME发言人称。

铜交易规模(单位：吨)

年份 LME 芝商所 上海期交所

2016 968,491,350 244,520,813 361,974,575

2017 892,090,350 307,978,166 270,500,675

2017年LME各金属交易规模(单位：口)

品种 2017年 2016年 变动

铝 54,787,773 56,082,746 -2.3%

铜 35,683,614 38,739,654 -7.9%

铅 11,122,386 10,936,361 1.7%

镍 21,994,353 20,690,179 6.3%

锡 1,215,562 1,360,010 -10.6%

锌 31,005,368 28,123,804 10.2%

注：LME铜、铝、锌和铅一口均为25吨；LME锡一口为5吨；LME镍一口为6吨。数据来源：LME数据。

2017年上海期交所各金属交易规模(单位：口)

品种 2017年 2016年 变动

铜 54,100,135 72,394,915 -25.3%

铝 65,423,439 44,391,785 47.4%

锌 91,449,266 73,065,922 25.2%

铅 12,509,166 4,561,200 174.3%

锡 2,083,571 3,168,348 -34.2%

镍 74,154,526 100,249,941 -26.0%

注：上海期交所铜、铝、锌和铅一口规模为5吨；锡、镍一口为1吨；规模减半，因上海期交所在数据中分计买卖规模。数据来源：上海期交所。(完)