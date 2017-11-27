图表新闻：中国债务节节高升 降低负债数年却成效不彰

路透11月24日 - 多年来中国高层一直宣称把降低高负债的政策举措作为优先要务，但这方面的成效并不明显。

相反，路透分析则显示，中国企业的债务在这段时间节节高升，9月底时债务还以四年来最快速度增长。

就在决策者推出一系列举措，包括说服国有企业和地方政府减少借款并收紧规定，并监控银行的短期借贷，以期阻止债务爆炸性增长之际，中国的债务仍持续升高。

根据一些预估，中国的整体债务如今相当于其经济规模的三倍。

国际货币基金组织(IMF)去年表示，中国若是没有全面的策略来应对债务问题，其爆发银行业危机或经济增长急剧放缓、或两者皆有的风险也将愈来愈高。

中国人民银行行长周小川上月对可能出现“明斯基时刻”发出警告，成为全球市场关注的焦点。“明斯基时刻”指的是资产价值崩溃时刻，即经济长时期稳定可能导致债务增加、杠杆比率上升，进而从内部滋生爆发金融危机和陷入漫长去杠杆化周期的风险。

在10月召开的中共十九大期间，周小川提到了企业债务相对较高以及家庭借贷迅速增长。周小川承诺要防范这一风险，但也承认将债务削减至可控水平需要一些时间。

路透对2,146家中国上市公司的分析显示，这些公司截至9月底的总债务较上年同期跳增23%，创2013年以来最大升幅。这项分析覆盖中国五分之三的上市公司，但不包含金融公司。政府迄今为止的去风险和去杠杆举措影响最大的就是金融公司。

图表：2,146家中国上市公司总债务 tmsnrt.rs/2AA1Wd8

分析显示，过去五年房地产行业的债务增加最多，其次为工业企业。

自2012年底以来，工业企业在分析所涵盖公司的总体债务中的占比上升了3个百分点，而房地产行业则上升了7个百分点。

图表：过去五年来各领域债务增长情况 reut.rs/2AbAAtD

截至9月，国有企业报告的债务增速相对较快。不计金融业，央企100指数的75家成分股企业总债务较上年同期增长27%，创多年来最大增幅。

图表：不计金融业，中证央企100指数成分股中75家总债务 reut.rs/2AATOcE

过去几个季度，偿债成本占国有企业营收的比例约为四分之一，凸显出该问题的严重性及其对当前和未来经济经济增长的拖累。

这一比例在第二季升至27%左右，为至少五年来最高，此后在第三季降至24.47%，因营收跳升。

图表：75家央企偿债成本占营收比例 tmsnrt.rs/2A8FNlR

但对企业债务的审查发现，通过发债进行借款的规模已经下降，原因可能是监管收紧推高融资成本。

央行公布的10月企业债务社会融资总额数据显示，10月末企业债务融资总规模为18.34万亿(兆)元人民币(2.77万亿美元)，较上年同期增加4.4%，创两年来最低增幅。

图表：中国企业债务社会融资总额 tmsnrt.rs/2AAnMxj

资金需求的缺口似乎已经被在中国影子银行业进行的表外融资所填补。

截至10月底，包括影子银行在内的社会融资规模存量为172.2万亿元人民币，但影子银行确切规模尚不得而知。10月份社会融资规模增量为1.04万亿元人民币。

10月底中共19大之后，中国似乎增强去杠杆的力度。在最新一波针对影子银行的举措中，中国人行等五部委11月17日联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，收紧对资产管理行业的规定。人行估计该行业市场规模达9万亿美元。

尽管中国政府债务仍然可控，但高层决策者最近表示，对家庭债务大幅提高感到担忧。国际清算银行(BIS)最新数据显示，中国政府债务与国内生产总值(GDP)之比为46.9%。

中国家庭消费性贷款余额自去年中以来激增近30%，10月时攀抵30.2万亿元人民币。

人行数据显示，中国三季度人民币房地产贷款余额为31.1亿元人民币，个人住房贷款余额为21.1万亿元人民币。

图表：中国家庭消费性贷款余额 tmsnrt.rs/2Az9D3j

图表：中国个人住房贷款余额 tmsnrt.rs/2A9HXSi (完)