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图表新闻：中国面临冬季用气紧张 LNG价格大涨
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#中国财经
2017年11月3日 / 早上8点22分 / 1 天前

图表新闻：中国面临冬季用气紧张 LNG价格大涨

2 分钟阅读

路透新加坡/北京11月3日 - 中国正在全球各地购买液化天然气(LNG)，推动其现货价格超过了油价联动价格，因能源供应商争相避免即将到来的冬季供应紧张。

整个亚洲市场已经趋于供应紧张之际，今年中国数百万家庭停止烧煤并改用天然气，推升了中国的进口需求。

大多数亚洲的LNG供应都采取长期合同方式，价格与原油关联。

但随着冬季采暖季即将到来，中国公用事业机构为了应付激增的需求而转向现货市场，并从远至挪威的地方租用油轮。

“我们预计(中国国家石油和天然气巨头)中海油、中石油(601857.SS)和中石化(600028.SS)将在未来三个月内从现货市场买进比上年同期多30%的(LNG)，以帮助增加供应， ”JLC Energy的天然气分析师Jiang Jin表示。

“LNG接收站目前已满载运转， ”她称。

去年底一波类似的短暂供应紧俏，让亚洲LNG现货价格在去年最后四个月飙涨逾80%，中国2016年12月LNG进口量升至370万吨纪录高位，是2016年平均每月200万吨的近两倍。

在那之后，又有数以百万计的中国家庭改用天然气，因此今年料将超越去年创下的高位纪录。

“中国方面目前陷入恐慌状态。他们显然低估了来自气化项目的需求。现在他们四处搜购LNG现货船货。供应商则乐得以升水供货，”一大型大宗商品贸易商的交易员称。

自5月以来，亚洲现货LNG价格已大涨超过三分之二，达到9美元/百万英热单位(mmBtu)，与油价挂钩的LNG价格则约为8美元/mmBtu。

图表：中国主导LNG现货市场 reut.rs/2h8U4HQ

“我敢肯定中国很快会创出新的进口纪录，现货价格会突破10美元，”这位交易员称。由于未获授权公开发言，他不愿具名。

中国是全球最大的煤炭以及石油进口国，而在LNG进口规模上仅排名第三，不及韩国和日本。

但中国的气化计划料将改变这一格局。

“在最近召开的中共十九大中，中国政府重申提升天然气在国内能源组合占比的承诺，这是应对空气污染整体行动的一部分，”BMI Research周五称。

中国天然气需求飙升的规模可从工业大省河北窥见一斑。

“光河北省就需要额外20亿立方米天然气用于取暖，这是强制工业和住宅用锅炉改用天然气措施所决定的，”上述JLC分析师表示，这里指的是冬季需求。

这相当于87万吨额外的LNG，接近中国总体需求的四分之一。

中国LNG进口图表：tmsnrt.rs/2har6Hx (完)

编译 张涛/蔡美珍/刘秀红；审校 张明钧/王洋/白云

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