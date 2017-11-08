图表新闻：欧洲央行“将较低利率持续更久”QE计划都有哪些看点

路透伦敦11月7日 - 欧洲央行明年1月起会将月度资产购买规模减半，向抽走欧元区宽松资金迈步，但会延长刺激举措至2018年晚些时候。

这种“将较低利率持续更久”的货币政策，给投资者留下很多未解问题。

比如说，欧洲央行如何逃避合资格公债的稀缺问题，会在多大程度上对资产购买计划的其他部分“拆东墙”，来抵消规模相较大得多的公债购买所面临的技术限制？

再投资是另一个主要关注点。周一公布的新数据显示，接下来一年欧洲央行将有近1,300亿欧元(1,505亿美元)债券到期回收资金可用于投资。

下述图表显示了欧洲央行量化宽松(QE)政策下一阶段开启后，分析师们的关注点都有哪些。

1) 债券稀缺性

欧洲央行1月份起将月度购债规模从600亿欧元削减至300亿，在一定程度上缓解了购债计划的压力，但期限的延长仍意味着欧洲央行会遇到合格公债难找的局面。

在这种背景下，2月份公布的购债规模削减后首月购债数据料将会被仔细研读。

“稀缺性是我们关注的问题之一，我们也关心(欧洲央行总裁)德拉吉关于必要时延长购债计划的可信度，以及央行在延长九个月之后是否会被迫叫停等等，”ING资深利率策略师Benjamin Schroeder称，“根据我们的计算，延长九个月已经是极限。”

图表：欧洲央行无各国公债可买的预估日期 tmsnrt.rs/2zmv8Ui

2) 偏离出资比例

稀缺性约束意味着欧洲央行的资产购买会继续偏离出资比例(capital key)，即欧洲央行根据一个国家的经济规模来购买该国的债券。

偏离出资比例的情况存在已有一段时间了，但预计还会继续存在下去。因此，该央行避免触发一项自我强加的、防止其持有一国三分之一债券的规定。

图表：欧洲央行QE偏离出资比例 tmsnrt.rs/2hkvt2F

3) 赢家：公司债和担保债券

对欧洲央行而言，避开公债技术面约束的一种方法就是在明年将购债向民间部门倾斜，让公司和有担保债券的比例上升，即便购买量仍保持不变。

一位管委近期表示，欧洲央行正在考虑将对民间部门债券的购买规模维持不变。

该央行没有透露明年将在公共及民间部门之间如何分配购买。购买构成的详情可能会在12月公布。

图表：欧洲央行购买公司债情况 tmsnrt.rs/2zmI5xd

4)输家：芬兰

因为符合条件的债券稀缺，欧洲央行对芬兰、葡萄牙、爱尔兰和斯洛文尼亚公债的购买权重持续低于出资比例(capital key)，分析师称这些国家料将成为欧洲央行延长QE的最大输家。

在这些国家，央行将紧跟政府发债日程购债。在QE措施下，各成员国央行代表欧洲央行买入各国公债。

“芬兰没有太多灵活性，该国央行必须紧跟政府发债买入...”荷兰银行资深固定收益分析师Kim Liu表示。

图表：欧洲央行在芬兰的购债举措开始紧跟政府发债日程reut.rs/2hjnYZN

5)再投资

到期债券再投资明年重要性将提高。重新投入债券市场的这些资金，是月度债券购买措施的补充，将会帮助支撑欧元区借款成本。

周一首次披露的赎回数据显示，从11月起的12个月内，平均每个月赎回108亿欧元。该数据4月将达到峰值，触及243亿欧元。

图表： 欧洲央行大规模再投资将提振债市reut.rs/2zly9UT

(完)