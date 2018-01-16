图表新闻：欧盟MiFID II新规是否会导致“独”家分析师越来越多？

路透伦敦1月15日 - 瑞士生物科技公司Basilea Pharmaceutica (BSLN.S)举行业绩电话会议时，Bruno Bulic可以随便提问。汤森路透的数据显示，他是唯一一位追踪该公司的卖方分析师。

尽管仍属罕见，但欧盟旨在提高金融市场透明度的新规出台后，数十亿美元市值个股仅一家经纪商追踪的案例可能越来越多。

根据本月生效的新金融工具市场指令(MiFID II)，基金经理需要为研究服务支付明确费用；而之前他们可以免费获得研究服务，将相关费用打包到交易佣金中支付。

要求基金经理支付明确费用的一个可能结果是，他们会更加挑剔，可能会迫使经纪商裁员并限制研究范围。

针对欧洲主要小型股指数的分析显示，同英国相比，欧洲大陆企业已经面临分析师追踪力度缺乏的问题。英国是最大也是最成熟的小型股市场。

瑞士不属于欧盟市场，但将遵守MiFID II规定。在欧洲主要市场中，分析师对瑞士的追踪力度最弱。瑞士MSCI小型股指数的成分股平均只有四位分析师追踪，而追踪英国和德国小型股指数的分析师平均为九位和八位。

图表：分析师对欧洲主要市场的追踪情况

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“如果想指望MiFID环境下的高质量追踪，会越来越具挑战性，”Bulic说，其为经纪商Baader Helvea追踪医疗保健类公司。

瑞士主要股指.SSMI的成分股中，有30档个股或者16%没有卖方机构研究报告，另外有28档(15%)只有一位分析师追踪。这些数据排除了投资信托、市值不到1亿美元、或者是自由流通比例不到25%的公司。

相形之下，根据汤森路透数据，英国富时All Share指数.FTAS中，只有2%的个股仅一位分析师研究，450档个股当中只有1档Goodwin (GDWN.L)完全没有人研究。

尽管这是基金经理人的一大头痛问题，但研究报告减少对于专业经纪商而言可能是一大利多，他们将对规模较小公司有独家话语权，同时让他们对于投资人而言无可替代。

“这当然是件好事，”ZKB分析师Daniel Bürki表示，ZKB是唯一一家提供瑞士媒体公司APG (APGN.S)相关研究的经纪商。

“我们拥有独家的经营层接触管道，如果一些客户对这档股票有兴趣，他们就得与我们联络。”

即便在英国，当地的交易社群更为广袤富裕，独立经纪商也认为中小企业调研的质量和深度方面都存在风险。

随着大型基金公司客户削减为其进行调研的服务提供商数量，可能造成小型股的股票专业经纪出局，但这些专业经纪或许会尝试继续免费发送调研，同时仅仅依靠公司客户来赚钱。

“这就带来了复杂的问题，投资者可能发现自己身处一种境地：唯一可以取得的小型股企业调研服务来自于交易经纪商，而他们明显不是独立的，”Numis联合执行长Ross Mitchinson说道；Numis的研究范围涵盖大约400家的大型及中小型英国企业。

他称，这意味着有关中小型英国股的调研越来越少，而且远称不上是独立调研。

“这对于资本市场、以及作为上市地的英国来说是件坏事，”Mitchinson说道。(完)