图表新闻：对美联储将更偏鹰派的押注 使美债收益率曲线趋平

路透纽约10月23日 - 从美国债市来看，交易员正在为美国联邦储备委员会(美联储/FED)如果换帅，货币政策将以更大力度紧缩做准备。

投机者押注，如果美国总统特朗普提名新人接替叶伦担任美联储主席，那么较短期美国公债收益率上升速度将超过较长期公债，做此押注的净持仓已达到纪录水平。

周一，以两年期与10年期公债利差描述的美国公债曲线为80个基点，比本月稍早的78个基点略微趋陡，后者为逾13个月最平。

两年期和五年期公债期货净空仓刷创历史纪录，这也是被减税预期所触发，减税料将有助于经济成长，从而使美联储得以进一步升息。

图表：投机客做空两年期美债 tmsnrt.rs/2ld1PNN

特朗普料将在11月3日出访亚洲前宣布美联储主席提名人选。特朗普此前曾表示，他正在考虑的人选有美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)、斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)以及叶伦。叶伦的任期将在2月初到期。

特朗普还就美联储下任主席一事，同前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)及白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)进行了会谈。

泰勒在五位候选人中最为鹰派，原因是他认为应普遍采用一项规则来制定利率。按照他的观点，美联储的利率目标应高于当前的1.00-1.25%区间。

另一方面，鲍威尔则支持叶伦的立场，即逐步将利率从2007-2009年全球金融危机期间采用的紧急低位上调。

与叶伦不同，对于放松奥巴马政府期间实行的危机后更加严格的银行监管政策，身为共和党人的鲍威尔表示持开放态度。据报导，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更支持鲍威尔。

尽管特朗普表示较为青睐低利率，但一周前彭博报导称，泰勒在面谈中给特朗普留下了深刻印象，提升了他获任的可能性。

“上周市场活动因特朗普与泰勒面谈而加速，泰勒似乎已经胜出无望，”Jefferies & Co驻纽约货币市场策略师Tom Simons说道。

尽管部分交易员预计泰勒当选下任美联储主席的机率升高，但很多分析师和市场预测都认为鲍威尔领先。

“市场一直预测美联储主席人选将具连贯性，以及可能意外出现鹰派人物，”德意志银行驻纽约外汇策略全球联席主管Alan Ruskin说道。

分析师指出，确实，倘若特朗普最后选择由叶伦续任，由于美联储将对升息维持审慎态度，在短债收益率下跌的推动下，美债收益率曲线将趋陡。

图表：投机客做空五年期美债 tmsnrt.rs/2y1mvOP

然而，投机客已加码押注美联储将在不远的将来脱离叶伦的鸽派路线。

根据周五公布的商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客在两年期美债的净空仓连续四周上升，10月17日达到纪录高位312,453口，同时，投机客的五年期美债期货净空仓上升到445,579口，亦创纪录高位。

周一时，两年期美债收益率升至1.589%，为2008年11月以来最高，五年期美债收益率触及2.034%，根据路透数摣，这是3月以来最高。(完)

图表：美债收益率曲线趋平 reut.rs/2l98bhg