图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点

路透华盛顿11月2日 - 美国总统特朗普周四宣布，提名美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔出任下一届联储主席，选择让这位言语温和的中间派在2018年2月现任主席叶伦任期届满时接任。

出任美联储理事五年来，鲍威尔一直持中间立场，支持由叶伦创建的共识：利率应当缓慢上调，以便于劳动力市场复苏；金融稳定性风险减弱；新出台的各种规定已使经济更为安全。

以下是鲍威尔2015年以来发表的部分政策演讲的内容节选：

关于利率：

金融危机对我们经济的生产能力造成严重损害，而且这种损害的性质、程度以及持续时间目前还无法完全知晓...如果经济能持续增长一段时间，可能至少部分逆转这种供应面遭到的损害，这似乎是合理的。为此，在货币政策制定者考虑收回宽松政策之际，我们应该寻找比平常更多一些的证据，表明劳动力市场正在收紧或其他供应面制约因素正在发挥限制作用。

--2015年4月在美国外交关系协会(CFR)的讲话

美国劳动力市场指标与利率对比图：reut.rs/2z9o1hI

关于金融稳定性：

底线就是不要有过多的杠杆和期限转换，也不要出现广泛的资产价格不可持续的情况...总的来说，我并未看到存在杠杆的金融市场对金融稳定构成不当风险。如果冒险行为没有威胁到金融稳定，美联储就不应插手阻止人们亏(或赚)钱。

--2017年1月在美国金融协会(American Finance Association)的讲话

美国股市和杠杆率图表：tmsnrt.rs/2z88rD7

关于监管：

我们已大幅提高了针对大型银行业者的资本、流动性和其他审慎监管要求。这些举措并非没有成本。提高资本要求会增加银行成本，至少有部分成本会转嫁给银行客户和股东。但较长期来看，提高对大型银行业者的审慎要求将带来更具持续性的信贷供应和经济增长。

--2017年6月在奥地利萨尔斯堡全球研讨会(Salzburg Global Seminar)的讲话

商业信贷和银行盈利能力图表：tmsnrt.rs/2h8kIAs

关于当前经济状况：

现在看来，经济预估面临的风险似乎比以前一段时间更加平衡。尤其是，随着增长与通胀几年来首次普遍上升，全球经济形势改善。在国内，风险似乎较为温和而平衡，包括通胀率下滑的下档风险，以及就业市场过热的上档风险。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在升息问题上一直保持耐心，这种耐心已经带来回报...如果经济表现基本符合预期，我认为继续逐步升息是适当的。

--2017年6月在纽约经济俱乐部发表的讲话

通胀难题：花旗集团通胀与经济意外指数 tmsnrt.rs/2zaeLK7

鲍威尔在提名确认听证会上以及担任美联储主席期间将面临的其他问题，例如是否维持当前通过向银行存放在美联储的准备金支付利息来调整短期利率的作法，以及是否完全依靠货币政策规则行事：

关于存款准备金利率：

操作起来较为简单，可以很好地控制联邦基金利率。

--2017年6月在纽约经济俱乐部的讲话

银行存放在美联储的准备金 tmsnrt.rs/2h8zR4A

关于政策规则：

我无法想象重要而复杂的人类活动能够可靠地归结为一个简单的方程式。特别是，没有那家央行以规定方式来使用政策规则。如果要求FOMC如此行事，后果难料。政策应当是系统性的，能是机械性的。

--2017年2月在纽约预测俱乐部的讲话

货币政策规则VS现实情况：tmsnrt.rs/2zamoAn

(完)