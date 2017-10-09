图表新闻：外资9月份连续第三个月减持亚洲股票

路透10月9日 - 外资9月份连续第三个月卖出亚洲股票，因美元升值和美股上涨促使其减持亚洲资产。

来自七家亚洲交易所的数据显示，外资在9月总计卖出约49亿美元的亚洲股票，是去年11月以来最大规模。

过去一年在吸引外资流入方面领先的亚洲股市--印度、台湾和韩国，受到的打击最为严重，因美国股票和美国公债收益率开始更加吸引投资者。美国总统特朗普提出的新税改提议与美联储计划本月开始缩减资产负债表，正在推动资金流向美国资产。

美联储在今年3月和6月加息，市场人士预期其会在12月再次升息。

新加坡IG markets市场策略师Jingyi Pan说道：“美联储加息以及税改预期，造就了美元的强势，近期来看这对亚股来说仍是一个很大的风险，可能会在步入年底之际，令一些更为脆弱的市场持续发生资金外流。”

“尽管如此，亚洲新近公布的PMI数据表明经济状况颇具韧性，能给地区市场带来温和支撑。”

上月，世界贸易组织(WTO)将2017年全球贸易增长修正至3.7%，远高于去年的1.3%，称地区间贸易增长协同效应要远远好于以往。

分析师表示，全球贸易重新勃兴，对依赖外贸的亚洲经济体来说是个利好，这也将提振企业获利。

9月韩国出口飙升至纪录高位551亿美元，得益于海外对其记忆体芯片和钢品需求的增长。而日本8月出口增速也加速至四年最快。

汤森路透数据显示，2017年亚太地区企业获利增速料达到32%，为全球各地区之首，其次是欧洲，预计为22%，再次为美国，料为10%。

估值也有利于亚洲股票，上周亚太地区上市公司的市净率(股价净值比,市账率)为1.7，相比之下美国和欧洲分别为2.9和1.9。

分析师称，对国际投资者来说，亚洲股市同时具备增长前景和低估值特征。

MSCI明晟47国全球指数上周触及纪录高位，该指数包含逾2,400家企业。

“在当前环境下，多数资产类型看起来都相当贵了，投资者都在争抢潜在上涨空间，而亚洲股市看起来的确很有吸引力，”Old Mutual Global Investors驻香港投资总监Oliver Lee称。

“我们预计未来6-12个月，国际投资者的资金将流入亚洲股市。”

图表：流入亚洲股市的外资情况 tmsnrt.rs/2yAckAL

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