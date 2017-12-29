图表新闻：铜价飙升至四年高点 基金押注市场面临短缺

路透伦敦12月28日 - 伦敦期铜周四跳升至四年高位，因基金押注最大消费国--中国需求强劲，而最大出产国智利供应受扰会令市场出现供应短缺的局面。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报每吨7,289美元，稍早升至2014年1月来最高的7,312.5美元。今年迄今铜价大涨超过30%。

“基金在抢购，但时机和强度令人意外，”Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig表示，“基本面良好，中国经济增长，需要更多的铜。拉美因劳资磋商可能有罢工的风险。”

全球铜需求预计在约2,350万吨，其中约一半靠中国。

这正是中国进口量为何大增的原因。中国11月进口量达到329,168吨，较上年同期增长19%，从而在本周引发了一波购买热潮。

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分析师预估，中国2018年铜需求增速将达到3%，高于今年2%左右的水平。

他们将关注中国的制造业采购经理人调查以及工业生产增长情况。这两方面通常被视为铜需求情况的先行指标。

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“明年铜的交易区间可能比2017年相对更高一些，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir在报告中称。

Meir预期明年铜市短缺13万吨。今年短缺9.5万吨。

“明年应该对市场有所帮助的一个变数是，将有一连串的重要劳资协商，可能会影响相当大数量的铜产量。”

由于铜价自2016年1月触及的六年半低点4,318美元已经上扬70%，外界预期工会将更加强势，尤其是考虑到他们曾在铜价重挫时做出过让步。

花旗分析师表示，明年将有超过30个劳动合约到期，涵盖500万吨左右的铜矿供应，其中多数在智利与秘鲁。

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“最大的可能问题是Escondida合约将在2018年6月到期，今年稍早该矿场就发生过罢工两个月，”他们说。

“为了反映未来12个月供应风险高企，我们假设2018年供应面可容忍的中断程度为6.0%，或126万吨；金融危机以来的平均值为5.2%，或97万吨。”

美元下滑也对铜价有益，以美元计价的大宗商品会变得便宜些。美元指数今年迄今跌了10%。

基金也利用这种关联性，利用数学模型发出的买进卖出信号进行交易。

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