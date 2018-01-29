《图表新闻》脱钩：全球经济繁荣打破利率与汇率关联

路透伦敦1月29日 - 随着利率和汇率之间的关联程度降至逾10年最低位，投资者正在仔细思量，那些传统上在外汇市场占据主导的推动因素是否仍有意义。

通常情况下，货币汇率会随着经济体之间的利率差异而上涨或下跌。

只要波动率维持低位，利差扩大通常会鼓励投资者在较低收益率市场借入，投资于较高收益率市场，指望赚到更多钱。

但从2017年第三季开始，特别是新年伊始的几周，美元和主要对手货币，特别是和欧元EUR=之间的这种关联明显脱钩。显示其他因素占了上风。

据一项应用广泛的指标显示，两年期美国/德国公债利差与欧元/美元汇率之间的90天关联度接近2005年末以来最弱水平。

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高盛驻伦敦的全球外汇策略联合主管Kamakshya Trivedi指出，关联被打破本身不算很异常，尤其是在2010年至2014年呈现很高的关联度之后。

“正如我们目前所看到的那样，有时除了固定收益流，其它因素也发挥作用，比如非对冲股票流、储备多元化、以及全球其它地区经济强劲增长，”他说。

事实上，全球经济正在以数年来最强劲的步伐增长。鉴于近期减税提供额外的财政刺激，贝莱德(Blackrock)策略师预测美国经济扩张至少还会持续几年。

不过，尽管全球经济增势反弹，但拜低借贷成本所赐，全球金融环境依然异常宽松。在低借贷成本的推助下，股市飙升。

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美联储已经进行了升息(去年升息三次)，而且金融市场基本上预测美联储今年还会升息三次。

但美元走贬表明，投资者并不认为在相对利率基础上，利率已经达到让美国资产具有吸引力的水平。美元自2017年初以来已经下滑15%。

欧元区利率上次上调是在2011年，很多分析师预计至少明年之前欧元区利率不会上升。

摩根士丹利分析师表示，作为全球融资货币的美元走势仍疲弱或进一步走软，对金融条件来说是个正面消息，而且可能支撑风险偏好。

美元走势挣扎也促使全球各国央行和主权财富基金开始慢慢使外汇储备多元化，随着整体持有规模增加，这一步伐可能会加快。

近几个月，全球央行储备资产中美元占比有下滑迹象。美元占比在2015年触及10年高位66%后，2017年9月时为63%左右。相比而言，欧元占比升至20%，不过仍低于2009年达到的峰值28%。

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美国高级官员本周发表的评论未能扶助美元。美国财长努钦(Steven Mnuchin)在达沃斯世界经济论坛表示弱势美元对美国有利；随后美国总统做出相反表现，称他希望美元走强。

虽然美国利率较欧洲高出约150个基点，但相对增长前景却是牢牢站在对欧元区有利的一边。从外部流入欧洲股市的资金就反映了这种看法。

美银美林1月对基金经理进行的一项调查显示，投资者在欧元区股票的配比为45%净超配，远高于长期平均水准，也暗示流入股票的资金超过流入债市的资金。

纽约梅隆银行首席汇市策略师Simon Derrick表示，利率和汇率的关联脱钩，在较长期利率方面也显而易见。

在他的分析中，这种关联脱钩暗示，央行政策预期即将出现重要转变。

在美国，美联储主席叶伦将把指挥棒交给即将接任的鲍威尔，欧洲央行决策者正在评估欧元走强对地区经济复苏的影响。

“这诚然解释了德国政局和美国税改为何对欧元/美元来说是重要因素，”Derrick说。“然而，仍存在这样一种风险，即债券收益率和汇率之间关联脱钩或许一大重要信号。”(完)