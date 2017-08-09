图表新闻：全球金融危机10周年

路透伦敦8月9日 - 许多观察家认为10年前的周三是全球金融危机的开端。在这场危机中，爆发了一系列信贷风暴和银行倒闭事件，造成几十年来最严重的全球性衰退、长达10年的成长迟缓和痛苦的修复过程。

继法国巴黎银行成为最新一家被美国抵押贷款与资产支持证券(ABS)市场拖累并关闭投资基金的银行之后，2007年8月9日，欧洲央行(ECB)向货币市场挹注数以10亿欧元计的紧急资金，以防止欧洲银行体系瘫痪。

在随后的18个月，英国、美国和德国等地接连发生银行倒闭。随着美国投资银行雷曼兄弟获准于2008年9月破产，这场危机达到了高潮，引发全球金融恐慌和经济深度衰退，并最终迫使美国政府、美国联邦储备委员会(美联储/FED)和其他20国集团(G20)国家推出救助计划。

以下八张图表所示为全球经济在信贷危机后的表现情况：

**国际贸易和GDP增长**

国际贸易在金融危机后大幅降低，之后其在产出和整体增长中的占比已经回升，但仍低于危机前的峰值。

**全球股市上涨，收益率直落**

MSCI明晟主要全球股价指数已经回升，本月更触及纪录新高，且有望创2003年以来最长月度连涨纪录，但仅较10年前水准高22%。而由于多家央行积极购债，其指标10年期公债收益率纷纷跌掉一大半。

**金融股表现落后**

金融业在2008年几近倒闭过后，银行股在全球股市自2008年以来的反弹中明显表现落后。

**低通胀，低收益率**

尽管全球经济恢复增长，回到接近历史常态，但全球通胀未能大幅上升，因发达国家薪资增长仍低迷。

**庞大的央行资产负债表**

在美联储的领军下，全球四大主要央行启动了数以万亿美元计的资产购买计划，以阻止货币供应严重萎缩、缓解信贷情况并刺激放款和成长。美联储如今准备要缩减其4.5万亿美元的资产负债表。

图表：tmsnrt.rs/2uI8Qah

**银行借款成本和波动性下滑**

在银行间拆款利率飙升之际，银行之间的信任瓦解，这是10年前金融危机的中心；而由于担心整个银行体系的稳定性，金融市场的波动率飙升至纪录高位。然而拜央行持续干预和更监管收紧所赐，银行间拆款渠道再度开放，且今年股市波动率已降至一世代以来最低。

**全球债务持续膨胀**

即使信贷泡沫和过度举债是危机的起因，而且经济的痛苦复苏伴随着去杠杆化的努力，但根据国际金融协会的数据，在过去10年的干预期间，全球总债务持续增加。

**GDP的劳工比重下滑，资本和政治焦虑因素升高**

由于自危机以来实质薪资成长持平，企业获利占整体经济的比重急剧回升。这两个因素使得选民对现况不满，导致大选结果出人意料，进而加剧了经济和政治政策的不确定性。

图1：全球贸易和GDP增长

reut.rs/2hIP24g

图2：股市和债市收益率

reut.rs/2frKs9R

图3：持平的金融股

reut.rs/2hIE1jr

图4：全球通胀和债券收益率

reut.rs/2fs6TeZ

图5：银行借款成本和波动性

reut.rs/2hIR4B5

图6：全球总债务(所有领域)

reut.rs/2frxvN3

图7：企业获利和员工报酬

reut.rs/2hIBqWo

图8：MSCI全球指数：自信贷紧缩后十年

reut.rs/2hJ9l1i

(完)