图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透10月30日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及路透相关报导：

1/关注苹果

又到了关注苹果的时刻。

亚马逊、谷歌和推特可能已帮助安抚了对一系列大型科技企业的疑虑，但投资者将焦虑地等待苹果周四公布的业绩。之前有报导称苹果新款iPhone需求温和。

仅从苹果规模来看，其对市场信心会产生强烈影响。不过，尽管所有的关注点都在美国FAANG(Facebook、苹果、亚马逊、Netflix和谷歌)所录得的涨幅上，但其他股票也在大涨。

比如欧洲科技股本周触及近16年高位，因ST Micro和AMS等公司公布靓丽业绩，以美元计STOXX 600科技股指数表现也远远优于纳斯达克科技股。AMS股价今年迄今涨逾190%。

新款iPhone零件以及人脸识别科技、运动传感等功能都是在欧洲生产或设计，因此苹果业绩可能产生比较深远的影响。

图表：欧洲科技股表现优于纳斯达克科技股 tmsnrt.rs/2gUnB7K

2/升息

一些经济分析师称，英国央行将要犯下大错，在英国经济可能进入一场大风暴之际决定升息。

如果一切都按照脚本进行，英国央行周四将实施逾10年来首次升息，预期共识是英国央行将把利率从0.25%提高至0.5%。

或许这只是小幅升息，但对市场来说，尤其是对英镑而言，影响可谓重大。

英镑兑美元今年以来上涨逾6%，但兑欧元下跌逾3%，不管英国央行这次升息是一次性的，还是更多升息行动的开始，都可能至关重要。

英国央行并非欧洲周四料将升息的唯一央行。捷克央行周四料宣布今年的第二次升息。捷克克朗是今年以来全球涨幅最大货币，因此市场也将密切关注捷克央行的动作。

全球主要货币汇率变动： tmsnrt.rs/2pokkMt

3/习近平讲话

中国国家主席习近平在中共十九大会议上树立了中国的“新时代”宏伟目标，到2050年成为综合国力和国际影响力领先的“社会主义现代化强国”。

关键在于，在维持近期增长目标的同时，2021年后中国将不再提国内生产总值(GDP)翻番目标。为了实现从高速增长到高质量增长的转变，习近平表示，中国将深化经济和金融改革，并进一步向外资开放市场。

中国的“一带一路”发展战略表明，中国希望能够进一步与全球经济融合。高度的同步化业已出现。近年来，中国的制造业周期(制造业采购经理人指数)一直在与指标10年期美债收益率走势并驾齐驱。

不过前路仍有诸多阻碍因素，过高的企业杠杆就是其中最突出的一个。但如果习近平提出的中国梦得以实现，那么几十年后全球市场的走势都将惟中国经济马首是瞻，而不是反过来。

图表：官方中国采购经理人指数与美债收益率走势并驾齐驱 tmsnrt.rs/2gUNNiM

4/新兴市场压力升高

对新兴市场投资者来说，2017年是迄今为止该市场表现最佳的年度之一，从中国股市到本币主权债全都出现亮丽涨势。

因此本周南非发表欠佳的预算预估后兰特走势艰难，以及土耳其里拉等其他高收益货币的走势挣扎，已经触发一些可想而知的获利了结操作。

不过更大的疑虑在于，如果美元开始迅速走强，全球债券收益率也明显上升，投资者将重新担忧那些随着负债达到纪录水平而来的魑魅魍魉，这些负债多数以美元借贷。南非难看的预算将提高其在11月24日评级检讨时遭到调降的机率。

随着兰特触及11个月低点，风险扩散的可能性也因而升高。

新兴市场本币债券收益率再度急剧攀升 tmsnrt.rs/2gWqOUz

5/就业方面

美国周五将公布月度就业报告。

上个月的就业报告显示非农就业岗位七年来首次下滑。罪魁祸首是肆虐德克萨斯州和佛罗里达州的飓风哈维和伊尔玛。原因之一是休闲和餐旅业就业岗位减少11.1万人，为1939年有纪录以来最大降幅。餐厅和酒馆就业岗位下滑了10.47万人。

摩根士丹利分析师表示，该领域的就业岗位下滑，导致员工转向较高薪资行业发展，使得平均时薪呈偏差性升高，不过10月就业情况料将恢复正常。

整体来说，投资人希望见到薪资全面增长。薪资在9月增加2.9%后，10月增幅料在2.5-3%。然若增幅高于3%，将会引发对企业获利造成影响的担忧。

这对美联储来说至关重要，因其打算在年底前再次升息。特朗普可能宣布美联储下任主席提名人选一事，同样值得关注。

图表：美国薪资成长 reut.rs/2yVVdJm

(完)