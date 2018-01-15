图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦1月12日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/关注人民币

全球第二大经济体--中国将公布的国内生产总值(GDP)、工业生产和零售销售数据料将证实其经济成长温和放缓。

出口和政府支出是近几年推动中国经济的主力，并协助抵消了政府致力于降低杠杆和过剩产能对经济造成的拖累。

这使得便宜的人民币对经济至关重要。然而，2017年人民币兑美元升值近7%。根据一些分析师，人民币如今接近“合理价值”，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”，显示北京当局或许打算抑制升势。

中国政府希望人民币兑美元维持在约6.5，但有一些波动性，并且是有涨有跌。但当局知道无论经济往哪个方向走，人民币很容易就会跟进。

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2/央行犹豫不决

多个主要新兴市场的央行周四将召开会议，决策者目前正在全球增长加强和美国可能进一步升息之间权衡，因此可能不会有什么政策行动，但外界仍将会密切关注央行动向。

土耳其央行料将维持指标利率在12.75%不变，因该国通胀率目前稳步回升至两位数范围内。土耳其被视为最容易受到美元再度走强及油价上涨影响的国家之一，更遑论该国央行还受政界人士的干扰。

南非央行料将把指标利率维持在6.75%不变，尽管兰特自11月以来已上涨近16%。兰特在2017年的大部分时间内表现疲软，但现在已恢复正常。南非政府将在2月公布的年度预算也是一大不确定因素。

韩国央行应该也会按兵不动。该央行在11月将指标利率升至1.5%，为六年来首次升息。相比之下，印尼央行近来曾两次意外降息，但这次应该会维持利率在4.25%不变。

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3/债市成过街老鼠

本周债市持续受到打击。首先，日本央行微调日债购买，推高了收益率；接着是一则报导称中国可能放缓购买美债；压轴的则是欧洲央行可能调整政策的臆测，以及美国通胀数据好于预期。

上述所有因素，让本周全球主要发达经济体的债券收益率悉数触及数月高位，一家刊物甚至将此轮走势称为“债市末日(Bondmageddon)”。

事实是，这一刻终究会来临。央行的购债活动已使债市扭曲到如此程度，去年债市甚至无法精确反映全球通胀的重现，以及世界各国货币政策难以避免的收紧。

供应的回归，加上各地传出的一些消息，将公债收益率推高到更加接近其实际价值的水平；而随着全球经济持续复苏，日本央行、美联储和欧洲央行纷纷开始缓慢退出危机后的超宽松举措，这股趋势只会持续下去。

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4/欧洲企业财报

从乐购(Tesco)、Pandora、Micro Focus等已公布业绩的企业股价大跌来看，对于欧洲股市在今年的强劲开局，即将迎来的第四季财报季将是考验。

根据汤森路透I/B/E/S数据，第四季获利料较2016年同期增长近16%。一些经纪商称，鉴于欧洲股市市盈率(本益比)低于美国，欧股或许有一些补涨空间。

但首先投资者将希望看到有稳固证据表明，经济扩张正直接渗入企业获利。

于此之际，债券收益率攀升且欧元复苏，正迫使基金经理不但得重新评估投资组合中股票的风险报酬系数，还需再度审视其多元资产的股债配置。

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5/美国房市热度降温

美国11月成屋销售创下11年高位，但美国抵押贷款银行协会(MBA)未来一周发布的抵押贷款购买指数可能引发对这波荣景会持续多长时间的疑问。

从2013年起的12个月变动百分比看来，这份数据透露出美联储加息及缩表所造成的影响。

此外，总统特朗普的减税方案将地产、州及地方所得税扣除额上限限制在1万美元。这对新泽西等州的影响尤深，该州的地产税居美国之冠，州所得税率偏高，且房价高昂。

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(完)