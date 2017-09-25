图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦9月22日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及路透相关报导：

1/强劲的一季？不是半年

这个季度就要结束了。这是一个很不寻常的季度。美股和全球股市屡屡创新高，且录得20年来时间最长的一次季度连涨。同时，波动性一直守在几十年来最低。从一些指标来看，过去几天是美股历史上最平静的日子。考虑到全球许多主要央行准备缩减资产负债表，债市表现也相当不错。汇市则波动较大一点，本月欧元升破1.20美元，英镑大幅反弹。这对下周来说意谓着什么呢？由于投资者要锁定本季度的获利，有可能会出现一些获利了结和平仓动作。若果真如此，那么股市、债市和欧元可能会有些许疲态。

图表：2017年第三季某些股市和汇市的表现 reut.rs/2y1YMO9

2/顺风顺水

现在距离第三季结束还有一周时间，但英镑兑美元本季表现已是2015年第二季以来最佳。在截止9月9日当周，英国央行开始谈论实施10年来的首次升息，英镑则录得八年来最佳走势。最近几日市场的注意力则是被英国首相特雷莎梅就英国退欧发表的重要演讲所占据。她的演讲没有让市场开辟新的走势，英镑当日小幅下滑，令人不禁怀疑英镑下一波涨势的动力从何而来。

英镑与英国公债收益率图表 reut.rs/2y2jvS1

3/ 卢布可幸免吗？

在俄罗斯第12大银行B&N Bank成为该国银行业中崩塌的最新一张骨牌后，市场将对是否还有更多问题保持警戒。B&N寻求央行救助，距离另一家俄罗斯银行Otkritie得到救助才过去三周时间。而Yugra bank和Tatfondbank则在更早一些时候被吊销执照。由于西方的制裁以及之前过度扩张，投资人认为，还有更多银行可能破产。那意味今年以来累计已跌12%的俄罗斯银行股或许苦难还不见缓解(俄罗斯股市大盘累计跌8%)。问题银行的债券价格也大跌。因此，民间银行的股债价格可能继续承压(PSBR.MM) (CBOM.MM)。此外还有开支的问题--纾困将通过一支特别基金提供融资，但成本可能相当庞大；Otkritie的资本亏空可能将近70亿美元，B&N资产负债表的破洞也可能有60亿美元。此外还有已付给破产银行存款人的300亿美元存款保险。央行将发售债券并进行存单标售来支应银行救助。但若是金额庞大，可能助长通胀，让俄罗斯对抗物价上涨的战斗遭遇挫折。那将不利于迄今为止仍能轻松因应银行业问题的卢布和俄罗斯本币债券。

图表：俄罗斯银行股、债券reut.rs/2jYjw3o

4/实质利率

以往每当美联储升息时，亚洲新兴经济体就会如法炮制。随着美联储宣布退出非常规政策的最后一个阶段，决策官员正关注风险规避的任何迹象。然而，当前并无迹象显示资金撤离亚洲，与高利率竞逐资金的压力也不大。低通膨为全球普遍的现象，这使得亚洲的实质利率仍具吸引魅力。事实上，印度及印尼8月双双降息，甚至可能有再度降息的空间--泰国可能也会加入降息的行列。泰国央行将于9月27日召开决策会议。

图表：亚洲在美联储加息后所面临的压力不大reut.rs/2jYfSXh

5/如果...

Equifax和比特币本月一直受到投资者的关注。Equifax遭黑客(骇客)入侵导致多达1.43亿美国民众的社会安全号码及其他个人资料外泄。该公司的市值因此蒸发掉逾三分之一，其股价跌至逾两年半低点。同时，比特币的价格从9月所及高点约5,100美元下滑至大约3,000美元，因中国当局表示将禁止国内的加密货币交易。比特币现已反弹至4,000美元上方，但Equifax股价从数据泄露丑闻前的142.72美元最低跌至89.59美元，目前仅回升至96美元左右。如果Equifax股价以比特币计价，其价值则仅为每股2美分。所以，随着今年最后一个季度临近，Equifax或比特币是否会排在基金经理买卖名单的首位呢？

图表：以比特币计价的Equifax股价走势：reut.rs/2y2WI8E

(完)