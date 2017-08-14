图表新闻：未来一周全球市场五大主题

路透伦敦8月11日 - 以下是未来一周可能主导投资者和交易员观点的五大主题，以及与此相关的路透报导。

1/美朝口水战，市场卖卖卖

美朝两国之间爆发的口水战令人神经紧绷，将韩国债务违约担保成本推升至一年半最高，韩元预期波动率也有所上升。衡量市场风险的指标一直在上升，但仍远低于峰值水平，因为市场依然认为外交手段将占据主流，不会发生核冲突。但投资者越来越紧张不安，有些人猜测，雷达下边是否还潜藏着什么其他危险因素，给大好的市场环境带来威胁。

韩国市场对美朝紧张局势的反应：reut.rs/2fEN1VQ

2/国防板块上涨

朝鲜半岛局势升级的直接受益者是美国国防类股。在美国总统特朗普发出“火与怒”警告当日，生产爱国者反导系统的雷神(Raytheon)月线上涨8%，略超过洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)，后者是五角大楼的第一武器供应商。总体而言，道指国防类股上涨约4.3%，是大盘指数涨幅的两倍还多。

过去一个月美国股市国防类股表现(重定基底)：reut.rs/2hYpuQE

3/美元下跌的影响

美元今年以来已下跌近9%，这暴露出了海外营收占比较高与依赖国内营收的企业截然不同的命运。高盛持有的国内营收占比较高的美国个股(包括富国银行、特许通讯和高特利集团等)今年以来上涨4%，远远不及标普500指数.SPX 9%的涨幅。而海外营收占比较高的个股(麦当劳、蒂芙尼、高通、英伟达和波音)则一路向前，今年以来已上涨14%。据高盛称，在标普500指数成分股企业中，总营收中有近30%来自海外。财报公布期已接近尾声，标普500指数成分股企业的获利料增长11.9%，将是2011年第二和第三季度以来首次实现连续两个季度增幅超过10%。根据汤森路透I/B/E/S，获利超出分析师预估的企业数量超出平均水平。但市场研究平台Sentieo的数据显示，截至8月9日的一个月，财报中提到美元的总体影响是负面的，该月中有388家企业报告汇率影响为正面，但455家企业称影响为负面。

受美元下跌影响，海外营收占比较高的美国个股表现优异：reut.rs/2fEEvGI

4/贸易受到考验

未来一周围绕美国、加拿大和墨西哥就更新/重新磋商/废除(取决于哪国在说)北美自由贸易协定(NAFTA)的讨论正好在全球贸易处于十字路头时出现。特朗普在竞选是承诺废除或重新协商NAFTA，这令很多国家担忧贸易保护主义重现，以及全球化被逆转。支持者称，全球化帮助数以百万计的人口摆脱了贫困。中国、德国和英国的最新贸易数据均不及预期，令人对央行采取措施收紧货币政策之际主要经济体的需求状况感到担忧。接下来会的形势发展或将取决于美元是否保持疲软。大部分贸易以美元计价，美元走软将令为贸易融资更有吸引力。Oxford Economics画出了美元和全球贸易反向连动图表，而且发现目前全球贸易正以2010年以来最快速度增长。

全球贸易和美元走势：reut.rs/2hXqape

5/欧元区经济表现优异

欧元区今年上半年的经济表现超过美国和英国。路透调查的经济学家预计2017年欧元区经济增长2.0%。但德国贸易放缓令人质疑，在央行考虑缩减刺激措施之际，主要经济体的需求是否足够强劲。欧元区主要国家未来一周将公布的国内生产总值(GDP)数据将备受关注。德国第二季GDP初值较前季料增长0.7%，第一季为增长0.6%。欧元区第二季GDP较前季料增长0.6%，与第一季增幅一致。意大利增长加快，第一季GDP增幅上修至0.4%，初值为0.2%，第二季料将维持这一增长势头。

喜忧参半：德国经济增幅快于欧元区 reut.rs/2hYbVRm (完)