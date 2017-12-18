图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦12月15日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/日本央行

日本央行将举行货币政策会议，也是今年最后一个全球主要央行政策会议。

日本经济现正进入本世纪最佳扩张期。劳动市场持续好转，银行放贷热络。但央行刺激举措仍基本保持闸门全开，使得央行资产负债表规模已膨胀与日本国内生产总值(GDP)相当的水平。

日本央行政策正常化步调之所以落后其他国家，主因显然是想抑制日圆升值，以免经济增长顺风被打断。

部分日本央行决策官员已微妙地暗示，让市场为央行政策退场预做准备。但投资者认为，央行本次会议料不会给出太多关于退出计划的指引。目前政策为维持短期利率为负、10年期公债收益率保持在零。

投资者预计，最先的变化可能是小幅调高10年期日债收益率目标。但只要薪资增长仍然迟滞、通胀低于央行的2%目标，收益率目标上调的机率就很低。

图表：日本央行政策落后于其他主要国家央行 reut.rs/2CMOdhd

2/美国房市或走软

美国最新的成屋销售和房屋开工数据显示，进入2018年可能会持续下降。回溯至2000年的同比百分比变动率，这两个数据均显示房市正在走软。

美联储的利率周期一直是一个主要因素，尤其是短期抵押贷款利率(即浮动利率房贷所采用的利率)上升最多，已经让一些打算购房者的日子更难过。

不过，难题之一是白宫希望透过减税来拉抬经济，与此同时美联储则希望继续升息，好让利率可以回到更为正常的水准。

美国楼市图表： reut.rs/2CMMxnJ

3/ 西班牙情势

加泰罗尼亚将在周四举行提前选举，西班牙政府希望选举能为该富庶地区寻求独立的诉求画上句点。近期的一项民调显示，支持独立的党派可能无法在加泰罗尼亚议会保持绝对多数席位，支持统一的党派得票可能增加。

若不能在加泰罗尼亚议会赢得多数席位，该地区分裂派将遭受重击。加泰罗尼亚进行独立公投后，马德里当局于10月决定直接接管该地区。分裂派把12月21日的选举实际上看作是对马德里当局接管决定的全民公投。曾因政治危机而走势动荡的西班牙债市和股市现已逐渐复原。

若有迹象显示，这次选举能让这个欧元区第四大经济体回归平静，则应当会让投资者感到振奋，并会让他们有充足时间来关注可能于明年初举行的意大利大选。

--西班牙在2017年的最后一次债券标售中，发债31亿欧元。

--加泰罗尼亚示威者与警方因“抢夺”宗教文物爆发冲突。

图表：加泰罗尼亚10月1日独立公投以来西班牙资产的走势 reut.rs/2kBvexM

4/南非执政党党魁之争将见分晓

南非执政党--非洲人国民大会(非国大/ANC)的新任党主席即将揭晓，不过不论谁胜出，该党一分为二的机率已然上升。

南非总统祖马(Jacob Zuma)的党主席接班人之争，形成亲商派的副总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)与曾经担任内阁部长的祖马前妻Nkosazana Dlamini-Zuma两人难分轩轾的局面。

南非兰特ZAR=D3近几周表现亮眼，受拉马福萨将获胜的预期提振，不过领导权之争的复杂性，意味着最后结果仍远不确定。

因此，对于那些期望政局稳定、让南非有机会实施一些亟需的结构性改革的投资者，希望有可能落空。

相关报导：

图表：南非兰特兑美元以及南非公债收益率走势 reut.rs/2kEsVKw

5/成绩卓越的一年

今年的完整交易周仅剩一周，市场方面尚未确定的少数问题之一可能是，今年全球股市的表现将创下2013还是2009年以来最佳。

2017年迄今为止的表现与2013年不相上下，二者涨幅均略高于20%。金融危机后的2009年市场上涨30%以上，而今年股市与之相比还差得不少。

未来一周美国减税法案很可能最终签署，但随着投资者陆续离场休假，市场交投可能十分清淡。这可能令市场更容易出现波动，但应当不会影响全年佳绩。

2017年全球资产表现图表：reut.rs/2osUMCB

(完)