图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦2月2日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/超级星期四

对英国央行而言，周四将适逢“超级星期四”，该行届时将发布利率决议，并公布最近一次政策会议记录，以及季度通胀报告。外界预计英国央行此番料按兵不动--利率的调整可能落在5月--因此各界焦点将落在通胀与经济增长的前景上。

全球经济蓬勃发展，但英国因退欧之故，在全球主要经济体中表现明显落后。不过英国公债收益率倒是跟上全球债券收益率的升势，周线触及退欧公投前高点1.59%。

自英国央行于去年11月的前次“超级星期四”升息以来，甚或从12月的上次政策会议以来，最大的不同点在于英镑汇率。近期英镑触及1.43美元，远高于11月的1.32美元与12月的1.34美元，接近退欧公投前1.48美元的水准。英镑的回升，加上油价上涨及全球经济增长，对英国央行的展望会有什么样的影响？

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2/澳新升息预期可能降温

火热的楼市失去热度，通胀率低于预期，而且本币升值，这些都会让澳洲与新西兰央行在分别于周二和周三举行政策会议时多加思量。预期的升息时间可能会进一步推后。

与此同时，中国也将发布多项月度数据，最新的居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)、贸易、服务业活动以及外汇储备数据将会接踵而至。通胀率料将回落，为中国人民银行留出一些喘息空间。鉴于美国政府的贸易保护主义言论和行为不断升温，外界将密切关注中美贸易顺差情况。

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3/美国数据；美国政府又将面临关门威胁

美国12月贸易数据将于周二公布，预计会显示贸易逆差扩大。分析师预测，12月逆差料从11月的505亿美元上升到517亿美元。

虽然弱势美元通常会有助于促进美国出口，但强劲的国内需求正在刺激进口创出纪录高位。与此同时，其他地区的贸易增加，经济成长加速。

市场将关注定于本月稍晚公布的美国零售销售数据。该数据自7月以来每月都呈现增长。这种趋势，加上消费者信心不断增强，促使进口商上货，可能会帮助扩大贸易逆差。

与此同时，美国政治因素可能会干扰市场运行。不久前批准的拨款将在周四耗尽，政府面临又一次关门的威胁。

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4/警惕差距

随着企业业绩的相继出炉，对于欧美股票的获利增长预估出现了差距。虽然弱势美元让部分大举布局美国的欧洲企业受到伤害，但美国企业却看到他们的获利被上修，这部分得益于华府的税改。

投资者将对一系列公司的业绩保持警惕。石油行业巨擘英国石油公司BP (BP.L)和法国道达尔(Total) (TOTF.PA)、包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)在内的银行、以及药企葛兰素史克(GSK.L)和赛诺菲安万特(SASY.PA)将发布业绩。

获利预期落后会使欧股更容易出现潜在的回调。欧股刚刚录得逾一年来表现最差的一周，不过由于美债收益率上涨，美股也录得了两年来最大周线跌幅。

但估值具有吸引力将会提振欧股人气。根据摩根士丹利，欧股平均较美股便宜9%。摩根士丹利高度看好欧股。

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5/升息

未来一周对新兴市场央行来说将是忙碌的一周，从亚洲到拉丁美洲，将有多家新兴市场央行召开议息会议。

由于通胀率已降至俄罗斯央行4%的目标下方，该国可能会小幅降息。俄罗斯央行总裁已表示，该央行的降息速度可能快于预期。

但其他央行仍在密切关注通胀，墨西哥央行料将升息，该国目前的指标利率为7.25%，接近九年高点。罗马尼亚在1月进行了10年来的首次升息，这次可能会再度升息。

印度央行暂时料将把利率维持在6%不变，但印度的扩张性预算案可能会促使央行的措辞变得强硬。预算案提高农村地区支出。

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(完)