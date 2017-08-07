未来一周全球市场的五大主题

路透伦敦8月4日 - 以下为未来一周可能左右投资者与交易员想法的五大主题。

1/ 8月焦虑

随着道琼工业指数在上周触及22,000点关口，一些投资者和交易员认为2017年下半年走势将震荡。根据美银美林的资料，1928年以来，只有8-10月这个三个月期间股市平均投资回报会出现负值。一些美国股市内部指标正显露出上涨乏力的迹象，纽约证交所和Nasdaq市场触及52周低点的个股数量已经连续七天增加，而触及新高的个股数量在过去七个交易日内则有五日为下降。虽然触及新高的个股数量仍多于跌至新低者，但二者之间的差距已降至约一个月低点，并且仅约为该差值200日移动均值的四分之一。最近股市每日上涨股与下跌股数量之间的关系也明显呈现出类似的变化趋势。在经历过很长时期上涨股家数远超下跌股家数之后，过去两周形势发生了逆转。在过去10个交易日中，下跌股家数减去上涨股家数的平均差值为四个月以来最大。

2/ 美元走软，股市强劲

不是很久以前，一些投资者还在担心，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息导致的美元走强，将令全球股市的长牛走势戛然而止。可实际上，美元指数自5月以来贬值8%，恰逢MSCI明晟全球股市指数迭创新高。虽然美元指数是随着市场对美联储继续升息的预期降温而下跌，但许多分析师指出，美元疲势并不是出于对美国经济、或美国总统特朗普政府带来的不确定性。相反，美元疲势反映了相对宽松的货币环境以及投资者对投资于高收益资产的信心，这些因素可能令股市的涨势再持续一段时间。

3/ 亚洲小盘股走势挣扎

即便主要亚洲股市沐浴在企业获利预估上调的光芒中，并不断创下新高，该地区的小盘股却接连遭遇抛售。本周，日本的Mothers初创企业市场跌至新低，自6月触及的一年高位已下跌近10%。香港股市创业板数周以来持续承压，中国股市以科技企业为主的创业板亦下滑，因市场担心企业的成长前景与科技企业的估值。到目前为止，整体股市尚未受到波及，明晟MSCI亚洲股市指数继续处于上升势头。上述创业板的走势过去与Nasdaq市场走势关联度较高。若全球股市走软，就算企业获利增长和本币升值恐怕也不能让亚洲股市幸免于外。MSCI明晟的研究员指出，美国抵押贷款市场2007年出现的最初压力迹象触发多策略基金的流动性需求，然后这些基金被迫解除了股票仓位。最先感受到痛楚的就是小盘股。

4/ 科技股资金流入放缓

根据EPFR和美银美林的数据，今年流入全球科技类股的资金规模仅次于涌入新兴市场债券的资金量。苹果发布意外强劲的季度业绩、以及对其在iPhone面世10周年之际发布热卖新品的预期，推动苹果股价升至纪录高位。

这家科技巨头目前市值超过8,000亿美元，有望成为全球首家市值超过1万亿美元的公司。在亚洲，以三星电子为首的科技企业纷纷发布强劲获利增长。在加上科技企业受益于低利率、全球经济增长，以及从零售业到银行业遭遇挫折，确保了科技类股在全球每个主要股市的表现都好于其他板块，而且相对于能源等其他板块的领先优势尤为明显。美银美林指出，资金流入科技股的速度在过去一周放缓，可能成为投资者急于锁定获利的第一个迹象。

5/ 兰特有韧性

尽管南非总统祖马在8月8日面临任内第九次不信任投票，兰特和其他市场明显有韧性，兰特兑美元接近三周高位，兰特计价的当地股市处于纪录高位。根据IHS Markit，五年期信用违约互换(CDS)接近两年半低位。如果国会通过不信任案，祖马和内阁都将下台。尽管祖马不受投资人和南非民众欢迎，其下台将为南非困境再添政局动荡，南非经济处于衰退，评等遭降至垃圾级，且失业率升至14年高位。市场平静的理由之一是美元来到16个月低位，对赤字缠身的南非经济来说有加分作用。再者，时有丑闻的总统祖马可能一如往常般挺过不信任投票。这或许会有意外，因国会议长允许决定该不信任案是否采取无记名投票。凯投宏观的John Ashbourne表示，不信任案获得简单多数便能过关，但由于需要执政党非洲人国民大会(ANC)的议员有五分之一对祖马投下反对票，因此仍不太可能过关。(完)