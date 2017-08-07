图表新闻：外资7月卖超亚股 为今年以来首见

路透8月7日 - 外资7月抛售亚洲股票，结束连续六个月买超，但分析师指出这个最新的转折预料不会发展成资金持续外逃；外资之前六个月的买盘带动亚洲区域股市大涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年以来已经上涨近25%。

来自印度、印尼、泰国等七个亚洲股票交易所的7月数据显示，外资呈现卖超，为今年以来首见。

不过分析师多认为卖出股票速度不太可能加剧，因中国制造业仍呈现坚稳增长，同时对美国今年升息的预期已经降温，都有助于支撑亚股。

印尼股市卖超约8亿美元，为本地区卖超最严重的股市。其后是韩国和泰国，卖超额分别为3.82亿和1.97亿美元。

但印度股市7月连续第六个月吸引资金净流入，因市场预期印度央行将放宽货币政策。印度央行8月2日降息，成为亚洲央行中今年首个降息的央行。

IG驻新加坡的市场策略师Jingyi Pan称，“近期欧洲央行和英国央行等主要央行发表了偏鹰派讲话，以及对今年下半年亚洲市场增长温和的预期可能已导致7月投资者信心下降，”

“但当前具有支撑性的环境，比如中国制造业持续扩张，美联储前景宽松，以及外汇市场普遍具有韧性，...外资加剧卖盘的可能性目前不是很高。”

中国7月制造业活动以四个月来最快速度扩张，令投资者乐观地认为，全球经济可以将动能延伸至今年下半年。

另一个因素是美联储。尽管6月和7月就业增速好于预期，但对于美联储今年是否会再度加息，市场的预期仍是两极分化，而且旗鼓相当，因美国的通胀率仍然很低。

今年市场上涨推动亚洲股市估值上升，目前其估值高于10年均值。

据StarMine数据，亚太股市按未来12个月预期获利计算的远期市盈率平均为13.3倍。

不过这仍明显低于美国股市的19.1倍以及全球平均水平15.4倍。分析师表示估值因素并非是外资放慢对亚洲投资的原因。

“7月没有明显的趋势，一些价值版块和增长版块表现出众，所以没有证据表明卖超是因为估值原因，”摩根大通亚洲和新兴市场股票策略师Adrian Mowat表示。

“我们仍然看多亚洲股市，重仓中国和韩国股票。”

数据显示，韩股未来12个月收益预期市盈率为10倍，为亚洲最低。

分析师称，过去两个月外资流入放缓，国内投资者开始支援，支撑股市上扬。

根据法国巴黎银行的一项报告，印度、印尼、泰国和韩国的国内资金在加速流动。

报告称，亚洲市场主要由外国机构投资者(FII)而非国内机构投资者(DII)资金推动的趋势，在过去12-15个月期间开始出现变化，DII资金成为影响市场走势方面越来越重要的一股力量。

“记住如果外资在抛售，国内投资者肯定在买入”摩根大通的Mowat称。

图表1：亚洲股市的外资流入情况 tmsnrt.rs/2hBSiht

图表2：亚太地区股市的估值情况 tmsnrt.rs/2flApTA (完)