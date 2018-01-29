图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦1月26日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及与这些主题相关的路透报导：

1/市场状况

美国总统特朗普将于周二首次发表正式的国情咨文，市场将仔细聆听。特朗普的减税计划已推动股市在今年再次大涨，但美元却因有关贸易和汇率战的担忧而深受打击。

从历史上来看，股市对这种演讲的反应不尽相同。若回溯到1965年林登·约翰逊首次发表晚间电视国情咨文，平均而言标普500指数在第二天下滑0.05%。

但特朗普不是一般的总统。他去年发表国会演讲后，标普500指数就在3月1日大涨1.37%，这个涨幅仅次于布什(布希)(George W. Bush)在1991年1月29日发表演说后该指数涨幅1.51%。特朗普去年的国会演讲是在总统任期第一年，尚不能称为国情咨文。

最大的单日跌幅，则是出现在克林顿2000年发表的最后一次国情咨文之后，当时的跌幅为2.75%。奥巴马的几次演讲之后，标普500指数平均为下滑0.61%。布什演讲后的平均跌幅为0.06%，克林顿为0.15%。

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2/金发女孩经济

对全球市场而言，这是一段“金发女孩”时期。所有事情都往好的方向发展--全球经济正在强劲增长、企业获利正在上升、央行刺激措施仍在继续、美国减税计划也即将落实。美国乃至全球股市几乎天天刷新纪录高位。

但这碗粥或许正变得烫嘴，且三只小熊也快回来了。据美银美林，股票基金本周资金流入规模达到创纪录的332亿美元，投资者的看涨情绪异常之高。从市盈率(本益比)来看，美国股市目前比欧洲和日本股市要贵得多，且是2002年以来最高的时期。警示信号开始频繁闪烁。

下周大西洋两岸将有众多企业财报出炉，包括美国科技巨擘苹果、亚马逊、微软和Facebook。就连多头都认为市场即将迎来修正，下周空头能否等来修正呢？

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3/ 俄罗斯轮盘赌

投资者在焦急等待美国财政部1月29日当周将发布的报告，有可能会详细介绍扩大对俄罗斯制裁的措施，或许会包括俄罗斯公债在内。

目前卢布计价的俄罗斯公债中，外国投资者占比约32%，受到俄罗斯公债丰厚的收益率、以及该国经济正在随油价逐步回升而改善所吸引。

评级机构穆迪也在周四将俄罗斯主权评级展望上调至正面，理由是该国的机构实力愈发增强，经济和财政愈发具有韧性。

卢布RUB=已涨至近九个月高位，莫斯科股市也触及纪录高位，但如果美国对俄罗斯卢布债务的制裁看似有可能，俄罗斯资产将较为脆弱。相反，如果美国财政部公布的报告并不构成影响事件，则俄罗斯资产随后有可能释然性上涨。

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4/PMI和通胀数据反映经济热度

未来一周的一系列采购经理人指数(PMI)和通胀数据应会表明，目前世界经济究竟有多热。

本周将要公布的亚洲数据包括，韩国出口和通胀数据以及中国PMI。人们应可从中更好地了解在美元不断贬值的背景下，这些经济体的出口势头能持续多久。

得益于全球需求同步复苏、科技行业进入良性上升周期以及大宗商品价格回升，亚洲的出口迄今为止一直在推动整体经济的成长。欧洲方面需要重点关注的是德国国内生产总值(GDP)和通胀数据，如果这些数据依然强劲，欧洲央行有可能向结束大规模刺激计划再迈近一步。

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5/汇率战或贸易战，及叶伦最后一次会议

我们正处在新的全球汇率战还是贸易战，抑或两者皆是？

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦将于周三主持她任内最后一次会议。于此之际，美元正处在美联储2010-2011年大量印钞以来最疲弱的走势。

然而，美国目前正瞄准国际贸易协定连番开炮，明白地保护美国企业；一如特朗普政府执政第一年一直以来的承诺。

特朗普周二发表的国情咨文，预料将把贸易做为今年的施政重点。去年特朗普宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，而近日他在推动重新考虑、并可能退出北美自由贸易协定(NAFTA)，同时正瞄准中国知识产权(IP)和钢铁关税两大问题展开调查。

美国政府近日宣布对进口洗衣机和太阳能面板课征重税，显示准备把所言付诸行动。此外，欧洲普遍担忧，税改本身违反了欧美跨国企业间公平竞争的国际贸易规则。对于IP和钢铁业当前调查将成进一步行动基础的臆测甚嚣尘上。

不过推动市场走势的最重要因素，还是美国财长努钦为美元的加速贬值摇旗呐喊，至少是向外汇市场暗示，美国很愿意使用汇率政策向海外贸易伙伴施压。欧元、英镑、日圆和人民币悉数飙升。叶伦说不定正在暗自庆幸，马上就可以把重担甩给继任者鲍威尔了。

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(完)