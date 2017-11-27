图表新闻：镍价涨势暂停 电动汽车相关需求尚未带来提振

路透伦敦11月24日 - 市场认识到电动汽车行业在数年里都不大可能提振镍需求，而且中国不锈钢厂的需求放缓，镍供应增加，这些都导致镍价的疯狂涨势中断，并且可能令镍价承压。

11月1日伦敦金属交易所(LME)指标期镍创下两年高点每吨13,030美元，较6月中旬劲涨50%，主要是受电动汽车充电电池生产相关的镍需求预期提振。

镍价之后回落至12,000美元左右。

Wood Mackenzie分析师预计2025年电动汽车电池的镍需求将增至约22万吨，2016年此类需求约为4万吨。

预计今年全球镍需求约为200万吨，到2025年将增至220万吨。

“未来几年电池行业不会受到镍供应的影响，”Nornickel (GMKN.MM)的战略行销负责人Anton Berlin说。Nornickel是全球最大的镍生产商之一。

Berlin本周在一次投资者介绍会上称，Nornickel预计较长期而言，镍市场仍将“相当平衡”，并能够满足未来五年的所有需求，包括来自充电电池的需求。

“我们能看到库存摆在那儿，因此我们能获得足够的镍来满足2022年之前的需求。”

LME仓库的镍库存为382,362吨，其中约75%为镍块，很容易压碎成小颗粒，并溶解在硫酸中，生产用于电池的硫酸镍。

图表：tmsnrt.rs/2AaTMaQ

“镍块库存情况没有预示很快将出现短缺，”Red Door Research创建人Jim Lennon称。“在经历一段时间的补充库存后，中国的镍需求如今在减弱；不锈钢厂已生产过多。”

中国占全球镍消耗量的约一半，其中大多被不锈钢厂使用。

分析师表示，这些钢厂需求疲弱意味着，中国要求山东省的镍生铁厂商从11月中旬到明年3月中旬限产，此举不太可能提升进口。

中国镍进口 VS LME镍价图表： tmsnrt.rs/2AAl7ni

供应方面，印尼逐步解除原材料出口禁令，使得全球市场镍矿石供应增加，尤其是对中国市场的供应。

印尼镍产量 VS 价格图表： tmsnrt.rs/2AAp0si

供应增加的最新消息来自印尼国有多元化矿企PT Aneka Tambang Tbk(Antam)(ANTM.JK)，该公司计划明年将镍矿石销量增逾160%至1,100万吨，今年预估销量为420万吨。

“印尼计划扩大出口。这可能意味着中国含镍生铁(NPI)产量将更高，”Lennon称，“我们应该也会看到菲律宾会有更多供应。”

今年菲律宾的镍矿石产量下滑，因政府加大环保力度，导致一些矿场业务暂停。

“其中一部分矿场暂停措施将很快取消，”一位大宗商品贸易商称，“LME镍多仓出现相当数量的获利了结操作。”

基金所持LME期镍净多仓为32,952口或将近20万吨，11月1日时规模逾40,000口。

基金所持LME期镍净多仓：tmsnrt.rs/2AzT2MR

来自中国及印尼的NPI供应：tmsnrt.rs/2Aam7xO(完)