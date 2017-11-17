图表新闻：外资10月转为卖超亚洲债券 为今年以来首见

路透11月17日 - 外资10月转为卖超亚洲债券，为今年以来首见，因美债收益率(殖利率)在10月急升，削弱亚洲债券吸引力。

根据印度、印尼、泰国、马来西亚、韩国的央行及债市协会数据，外资10月期间在这些国家卖超17亿美元。

图表：外资今年以来在亚洲债券买卖超情况 reut.rs/2zJ2MUd

随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)预料12月将第三度升息，美国公债收益率上个月跳升，因市场预期在新任美联储主席领导下，明年将进一步升息。

鲍威尔受总统特朗普提名担任下任美联储主席，外界普遍预期他将继续叶伦自2015年底开始进行的缓步升息，并将缩减美联储4.5万亿美元的资产负债表。

10月，外国投资者出脱约17.5亿美元的印尼债券，自2016年11月以来首次削减持仓。

上月，外资还出脱6.56亿美元马来西亚债券。

Kenanga Investment银行称，马来西亚债券出现资金外流主要原因在于，预计价值122亿马币的马来西亚公债将在10月赎回。

“一般而言，预定有债券大规模到期会造成外资的债券持仓出现净下降，”Kenanga说道。

但印度债券出现资金流入，因印度内阁批准了向国有银行注资324.3亿美元的计划，引发乐观人气。(完)