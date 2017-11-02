图表新闻：石油-黄金价格比率跌向年内低点 暗示投资人信心高涨

路透伦敦11月1日 - 现在购买一盎司黄金需要几桶石油？答案：总之是2017年年初以来的最低桶数。

石油/黄金比率是指购买一盎司黄金所需的石油桶数。一些市场观察家认为，石油/黄金比率是衡量投资人信心的指标，甚至是预示潜在金融危机的先兆。

石油/黄金比率愈低，表示投资人对全球经济增长前景愈感乐观，风险意愿愈高。

石油/黄金比率已跌至今年第一周以来的低点，由6月时的27下滑，2016年2月时曾达到纪录高位42，当时布兰特原油价格仍在艰难脱离13年半低点。

“这是以一种非学术性的方式来描述市场更偏向追逐风险而非避险，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称。

石油和黄金之间的相对价值，以及这对于投资者信心的可能代表意义，从2014年底开始发生扭曲，当时大量原油供应在接下来18个月内将油价推低至逾10年最低，即便全球需求依然强劲也于事无补。

现在随着石油供需逐渐平衡，石油与黄金之间再度呈现出更为传统的关系。

金价今年以来已上涨11%至每盎司1,275美元左右，而布兰特原油期货已上涨约9%，达到逾两年最高位的每桶60美元以上。

金价正在迎战几乎板上钉钉的美国利率上升带来的不利冲击，而油价却在从全球最大出口国协同减产中受益。

如今，随着欧元区经济追赶美国，全球主要经济体以数年来未见的水平成长，加上投资者信心高企，石油/黄金比率很有可能进一步降低。

石油/黄金比率图：reut.rs/2h5qzGM

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