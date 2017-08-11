图表新闻：多头欢欣鼓舞 因市场重现2014年油价大跌前的平衡光景

路透伦敦8月10日 - 布兰特原油期货终于打上了市场供需平衡的印记，尽管上一次出现这种情况是在2014年、价格超过每桶100美元的时候。

立即交割的油价比未来交割的期货价格高出如此之多，甚至前三个时间价差(即两个期货合约价格之差)都是负值。

前三个时间价差呈现这种结构(即所谓的逆价差)，上一次是在2014年年中，当时正是石油供应过剩大潮将原油价格冲刷至100美元大关以下的前夕。

目前布兰特原油报在53美元左右，大约只是当时价位的一半。但这种反转表明，投资者和交易员也许已开始认同供应终于要与需求齐平了，因全球库存下降而消费量上升。

“石油输出国组织(OPEC)的目标就是拉低原油库存，使价格结构回到逆价差状态，”Petromatrix策略师Olivier Jakob表示。

“我们在观察原油库存下降情况以及布兰特原油期货逆价差：我们也许不会看到库存回到五年平均水平，但已经出现了些许再平衡的迹象。”

逆价差鼓励实货原油持有者释放库存、进行加工，而不是留待日后出售。

OPEC与包括俄罗斯在内的11个非OPEC产油国已达成协议，在2017年1月至2018年3月期间减产180万桶/日。

实现这种看涨的逆价差结构的过程十分缓慢。虽然前三个布兰特原油期货合约之间的价格倒挂目前每桶只有几美分，但OPEC石油部长们可能会暗自高兴一下。

布兰特原油期货价格结构：

(完)