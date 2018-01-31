图表新闻：铂金价格长期熊市行情技术面显现逆转苗头

路透伦敦1月30日 - 铂金价格本月飙升，现已突破2013年初以来的下行趋势线，继多年下滑导致停滞后，首次出现动能反转迹象。

但铂金价格仍有短期修正风险，而且还需要再往上涨一些，才能确认上行态势成形。不过技术分析师称，还是有迹象表明，铂金长久以来的跌势可能正发生转折。

“这是铂金长久跌势可能即将结束的首个迹象，”独立技术分析师Cliff Green称，“有乐观迹象表明，铂金开始看起来在较长期会有更好表现。”

受到金融危机的影响，铂金价格较2008年所及纪录高位每盎司2,290美元大幅回落，在2016年触及略高于800美元的八年最低，而且在2017年其他贵金属反弹时，也仅有温和的回升。

但铂金价格1月已反弹7%，涨幅超过姐妹金属钯金以及黄金，而且在这一过程中打破了2013年2月高位、2014年7月和2016年8月高位连成的下跌趋势线。

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“从技术图角度看，突破的意义重大，因这表明继长达两年在900/890美元上方筑底后，铂价的上升动能在加大，”法国兴业银行的跨资产技术分析负责人Stephanie Aymes说。

但她也说，短期内仍面临强大阻力。价格走势图显示，在9月初高点1,023美元及2月高点1,045美元附近存在一系列阻力。

Green称，若短期内从当前水平回落，很可能会使铂价跌回990美元下方(去年12月至今年1月升势的23.6%费波纳奇回档位)，甚至会跌至11月高点956美元附近。

“短期内，铂价很可能会出现大规模修正，”他说“(但)我认为长期交易员现在可能会说，让我们逢低买入吧，而在几年内他们可能会逢高抛售。”

德国商业银行的固定收益、外汇和大宗商品技术分析负责人Karen Jones说，铂金价格离摆脱最近数年的下跌势头还有一段距离。她说，价格本周需要收在始于去年2月高点的上轮周期高点的上方，才能确认趋势已发生逆转。

“这是基于较长期的看法--还没有实现，”她说。

她指出在这一水平上方有更多阻力，在200周移动均值1,073美元，以及从铂金2011年峰值拉出的趋势线1,151美元。

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近期来讲，美元反弹和债券收益率跳涨导致贵金属全线承压。贵金属是以美元计价，而收益率跳涨提高了持有贵金属这种非生息资产的机会成本。

不过，铂金要赶上其他贵金属的表现，还有很长一段路要走，尤其是同为汽车催化剂的钯金。去年铂金表现严重落后钯金。

“我正处在可能转为做多铂金的过程当中。铂金和钯金相比非常便宜，和黄金相比大概是40年来最便宜的，”独立技术分析师Nicole Elliott说。

“我想看看铂金这个月底收在什么水平。”

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(完)