图表新闻：相比纯粹金银矿企 谨慎投资者仍偏爱权利金投融资企业

路透伦敦10月11日 - 尽管金属价格上涨，但贵金属领域投资者今年比较偏爱上下游产业链投融资(streaming)和权利金投融资(royalty)公司，而非纯粹的金银矿业者，因为投资者并不那么相信生产商能否抓住价格上涨的时机。

上下游产业链投融资和权利金投融资类企业为贵金属生产商勘探开发提供融资，在未来产量中换取分成。这使他们可布局于黄金产业中的诸多企业，而不是单靠某一股票。

这种模式使得他们对投资者而言是名义上比较安全的押注，但在基础金价强劲上涨时杠杆比较低。

在几家最大的上下游产业链投融资企业中，总部在多伦多的Franco-Nevada(FNV.TO)今年股价大涨24%，Royal Gold(RGLD.O)今年升幅达40%；在小型企业中，Osisko Gold Royalties(OR.TO)则扬升了25%。

但即使今年金价反弹了12%，富时金矿股指数却只上涨了10%。金矿股相对于金价的杠杆比通常是2或3比1。

City Natural Resources High Yield Trust共同基金经理人Keith Watson表示，上下游产业链投融资企业净资产价值上下游产业链投融资较高，表明比起矿企来，投资人明显更青睐前者的风险情况。

他并称，“不少人准备为某些东西付出溢价，而这些东西的运营和金融风险未必和一家矿企在同一级别上。”

“上下游产业链投融资企业虽然占有的贵金属数量不多，但相比于它们为之提供融资的矿业公司来说，价值更有说服力。”

图表： reut.rs/2kIaV4Y

过去15年来，黄金矿商错失金价上涨良机已非新鲜事。金价虽然已从2011年的纪录高位回落，比起2001年底水准仍然高出逾三倍，但即便是在金价巅峰时期，排名前五大的黄金矿企也没有一家股价曾经翻倍。

长期投资贵金属的纽约Paulson & Co，最近对黄金矿企股票回报贫乏颇有微词，上周该公司在丹佛黄金论坛呼吁对矿企“糟透的”表现采取行动。

自从2013年金价大幅滑落以来，大型黄金矿企股息收益率骤降。但上下游产业链投融资公司股息收益率却表现稳健。

图表： tmsnrt.rs/2xzCT9c

CPR资产管理公司资产配置经理Arnaud du Plessis称，他的基金大举增加对黄金上下游产业链投融资公司的曝险，其配比从一年前的10%增加至约16.5%。该公司对金矿领域有3亿美元投资。

“与2011年9月创下的历史高位相比，金价仍然低了大概30%，黄金矿企股价则是跌了将近60%。但Franco-Nevada的股价最近触及纪录新高。”他说。

“这样的结构带来了各种各样的风险，并提供了抓住黄金价格和生产改善、而免受成本上升冲击的诸多契机。”

不过，虽然风险可能多种多样，但从理论上来说，投资黄金上下游产业链投融资企业，对金价上涨的曝险要小于投资矿业企业。

图表：tmsnrt.rs/2kKuVEm

考虑到金价今年上涨，且料将在2018年连续第三年走高，矿业企业看来应该更具吸引力。但实际上这并未发生。

“今年我们并未看到这种影响，”BMO Capital Markets分析师Andrew Kaip称。“诸多较小型企业的业绩受到经营问题的拖累，而且市场大致认为大型黄金矿商的价值已经得到充分反映。”

在这样的环境下，更偏防御型的上下游产业链投融资企业仍具有吸引力。(完)