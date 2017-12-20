图表新闻：拉马福萨当选非国大主席 有人担心南非市场高兴过头了

路透伦敦12月19日 - 南非商界出身的副总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)当选非洲人国民大会(非国大，ANC)党主席，他需要解决经济低迷以及社会严重分化的问题。基金经理认为，他获选之后的市场乐观情绪，也许没有反映出南非即将迎来的艰难跋涉。

资料图片：2016年4月，南非伊丽莎白港，南非副总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)出席一场非洲人国民大会的竞选集会。REUTERS/Mike Hutchings

周一晚间宣布的这一选举结果符合外界的广泛预期。兰特兑美元自周四以来大涨7%，同期南非公债收益率(殖利率)挫跌58个基点。为违约风险定价的信用违约互换自周四尾盘以来下跌约16个基点。

周二，南非银行股跳涨8%。这是体现南非经济和政治状况的晴雨表。

拉马福萨获选后南非市场飙涨： reut.rs/2z0EZuA

马福萨或将在2019年选举之后成为南非总统。外界认为他相对丑闻缠身的祖马来说是个进步。但利好消息似乎已经在价格中有所体现了--S&P Capital基于CDS的模型显示，继11月末评级下调之后，南非外国债券定价在两年半中首次与评级相符。

这一模型显示，南非本国债券在交易时一直被视同评级比实际低一个级距，因而收益率远高于其他同级别国家的债券，比方说印尼。

图表：南非评级 reut.rs/2z1t13M

很多人甚至认为，市场反应过度。摩根大通分析师认为，考虑到最近其他新兴货币的波动，以及南非主要出口商品黄金和铂金的价格下跌，兰特目前被高估“9-11%”。

“如果看一下国内(债券)市场，我会说基本面可能并不支持市场的轻松情绪。结构性弱点根深蒂固，不会轻易消失，”PineBridge Investments高级投资经理Anders Faergemann称。

他提到该国经济成长不足1%，通胀居高不下，失业率高达28%，政府支出上升且国有企业资本不足。这些问题可能很难在2018年解决，届时祖马依然担任总统。

“这可能导致政策瘫痪，那将是实实在在风险，”Faergemann称。

该消息没有改变安盛投资管理对南非的看法，该公司新兴债市主管Sailesh Lad仍然低配仓位。

拉马福萨并非“能够扭转局势的人”，Lad称，并指出财长吉加巴(Malusi Gigaba)10月份宣布的预算赤字井喷情况仍然存在。吉加巴发布的预算报告中，政府借贷规模大幅扩大，赤字上升至国内生产总值(GDP)的4.3%。

支出的扩大似要证实南非本币债券评级会被穆迪和标普全球下调至“垃圾”级，恐怕将被剔除出主要指数，引发逾100亿美元的资本外流。

但实际穆迪上个月并未调降评级，而且拉马福萨消息引发的市场上涨，在一定程度上反映出，投资者希望穆迪在2018年初的评级检视中也不要降评。

一些人认为，如果非国大新领袖兑现承诺的改革，那么南非有可能最终重获投资级评级，就像近日的葡萄牙以及2014年的爱尔兰那样。

但鉴于拉马福萨仅以微弱优势险胜，以及南非种族分裂和根深蒂固的贪腐问题，多数人预计南非形势较难逆转，拉马福萨的胜出可能只是将不可避免的情况推迟至2018年稍晚而已。

政治风险谘询机构Eurasia认为，事实上，随着大选的临近，非国大有可能进一步向左翼倾斜，因此“在2018年中期之前无法提供足够理由来扭转评级的下调。”(完)