图表新闻：美国公债收益率曲线趋平 并不意味着衰退风险--叶伦

路透纽约12月13日 - 对于所有那些担心美国公债收益率曲线不断趋平的市场人士，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦给出的忠告是：克服它。

在周三她任内的最后一次记者会上回答最后一个问题时，叶伦实际上对目前美国收益率曲线趋平态势不以为然，认为这只是技术性异常。

“我认为有充分的理由认为，收益率曲线坡度与景气周期之间的关系可能已经发生了变化，”叶伦表示。

长期以来，经济学家和投资者一直在研究收益率曲线，将其作为经济状况的信号。

如果长期收益率大大高于短期收益率，则曲线形状变会变得陡峭，表明经济正在成长且可能会导致通胀升高，这是推高较长期收益率的最大动力。

收益率曲线趋平，也就是曲线两端的差距收窄，通常都是在央行通过提升短期利率来对抗通胀的时期。目前虽然鲜见通胀迹象，但美联储却已升息五次了。

而收益率曲线倒挂，即短债收益率高于长债，则是经济衰退的典型前兆。

过去一年，作为收益率曲线斜度的基准衡量指标，美国两年期与10年期公债收益率差已从大约135个基点收窄至57个基点。

另外一个市场广泛追踪的指标--30年期与五年期公债收益率差也从127个基点收窄至62个基点。

图表：美国公债收益率曲线趋平 reut.rs/2BmoGO2

金融市场因而纷纷议论，收益率曲线趋平是不是意味着，紧随大衰退之后在2009年中期开始的经济扩张正在日渐式微。

“从以往经验来看，收益率曲线倒挂与衰退之间有着很强的相关性，”叶伦表示。“但我要强调一点，这种相关性并非因果关系。”

而且这次情况有所不同，叶伦说。

目前收益率曲线趋平可能是因为缺少“期限升水”，即投资者对持有长期债券要求的通胀风险补偿。由于通胀风险较低，现在的期限升水几乎消失。

“现在期限升水估计极低，接近于零，这意味着收益率曲线可能比以往更加平坦，而且或将持续下去，”叶伦称。

她还表示，“如果美联储的政策立场再略收紧些，就可能出现期限升水为零同时收益率曲线倒挂的情况。”

叶伦的讲话或许使目前对收益率曲线的担忧上升，下任主席鲍威尔领导的美联储可以继续保持循序渐进的升息路径。

但若利差继续收窄，可能导致投资者不安，美联储内部也会弥漫紧张空气。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德等官员已表示，美联储政策导致的收益率曲线倒挂风险，是决策者行动更加谨慎的原因之一。布拉德最近表示，如果美联储继续升息，一年内收益率曲线可能倒挂。(完)