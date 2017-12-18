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图表新闻：美股大涨为2018年IPO繁荣奠定基础
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December 18, 2017 / 3:16 AM / 2 days ago

图表新闻：美股大涨为2018年IPO繁荣奠定基础

2 分钟阅读

路透12月15日 - 美国股市今年的迅猛涨势为2018年首次公开发行(IPO)市场表现强劲奠定基础，预计Airbnb、Spotify等几家估值数十亿美元的公司将进行IPO。

标准普尔500指数.SPX、道琼工业指数.DJI和纳斯达克指数.IXIC今年均有望创下2013年以来最大年度涨幅。

今年下半年美国IPO市场也随之复苏，Snapchat所有者Snap Inc (SNAP.N)和食材配送公司Blue Apron (APRN.N)今年早些时候上市后下挫，一度对IPO市场造成冲击。

“随着股市升至纪录高点，估值水平也处于高位，为IPO创造了有利的市场环境，”Nasdaq Stock Exchange总裁Nelson Griggs表示。

“利率仍然在历史低点附近，因此企业对于利用这个时间窗口有一种紧迫感。”

图表：标普500指数、Renaissance U.S. IPO ETF和道琼工业指数 reut.rs/2kFb1qT

专家们表示，虽然几家“独角兽公司”可能在2018年上市，但助燃市场的将是中小型企业及外国企业的上市。“独角兽公司”是指估值超过10亿美元的企业。

据咨询公司CB Insights，全球今年有14家独角兽公司进行IPO，而2016年和2015年分别为八家和10家。其中大多在美国进行。

除了Airbnb和Spotify，文件共享服务公司Dropbox和叫车服务公司Lyft也在2018年可能上市的知名企业之列。

优步在2018年上市的可能性依然不大，因该公司在企业治理方面仍面临挑战。这家叫车服务公司估值料超过600亿美元，几年来投资者一直热切期待其上市。

    “(2018年)会继续有独角兽公司出现，但并非喷涌而出的一年，而是细水长流型，”安永美洲IPO市场主管Jackie Kelley称。

    今年将会以159家企业进行IPO收官，筹资规模约为380亿美元。根据路透数据，2014年进行IPO的公司有277年，筹资规模约为930亿美元，是2008-2009年金融危机以来表现最佳的一年。

    对于寻求在明年上市的外国公司而言，美国将依然是具有吸引力的目的地。2017年在美国各交易所进行的IPO中，约四分之一为海外公司，而这其中唱主角又是中国的公司。

    图表：美国IPO收益 reut.rs/2kFd0LV

    “明年会有坚实的基础，兴趣方面也将浓烈。计划进行的IPO活动相当强劲，”Kelley称。(完)

    编译 王灿/汪红英/侯雪苹；审校 王颖/王丽鑫/刘秀红

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