FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
（重发）《图表新闻》税率下降 获利大增：美股将从减税中受益
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
苹果CEO库克称乐观认为中国App Store下架的产品还会上线
国际财经
苹果CEO库克称乐观认为中国App Store下架的产品还会上线
焦点：特朗普律师否认德银收到要求提供特朗普帐户资料的传票
深度分析
焦点：特朗普律师否认德银收到要求提供特朗普帐户资料的传票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年12月5日 / 凌晨4点46分 / 1 天前

（重发）《图表新闻》税率下降 获利大增：美股将从减税中受益

3 分钟阅读

(重发以更新第一个图表)

路透纽约12月4日 - 美国总统特朗普推动的税改计划在国会闯过了一道难关，令投资者更加冀望企业获利将会得到提振。

参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

众议院此前已经批准了自己版本的税改议案。现在参众两院将开始磋商，协调各自的法案。

虽然谈判正在进行，但法案可能将公司税率从35%最低降至20%。

瑞银集团(UBS)的策略师预计，如果公司税率下​​降到25%，标普500企业的整体获利将上升6.5%；如果税率降到20%，整体获利则会上升9.5%。

但是从共和党主导的税改方案中，某些个股可能比其他个股受益更多。

“对于以国内业务为主、税款接近全额税率的公司来说，将会比较有利，”波士顿Amundi Pioneer资产管理公司的投资组合经理John Carey表示。

投资者似乎已将资金轮动至此类对税率敏感的板块。一些市场观察人士对不加甄别地买入同一板块个股的做法提出警告，称即便是在同一板块中，企业间的有效税率也存在巨大差异。

但分析师列举了一些受益企业集中的行业，特别是从公司税率下调中受益的企业。 reut.rs/2A39jKp

**银行**

富国银行对历史税率的分析显示，在标准普尔主要板块中，金融业的有效税率最高，为27.5%。

Keefe, Bruyette & Woods的股票研究董事总经理Brian Klock预计，减税举措将帮助中型银行2018年获利增长16%，2019年增长18%。

“我们假设减税的提振效应会直接体现在获利方面，”Klock称。“它们不会影响到贷款定价，也不考虑任何大型投资。增加的资本都返还给股东。”

在参议院通过税改计划后，标准普尔500银行类指数周一收涨2.3%。 reut.rs/2AVVZHM

**交通运输**

根据瑞银，交通运输类股将因调降企业税而成为获利得到最大提振的行业之一。

晨星分析师Keith Schoonmaker表示，例如联合太平洋(Union Pacific)(UNP.N)以及CSX Corp (CSX.O)等美国铁路企业，几乎完全受到法定税率的约束。

Schoonmaker表示，铁路企业将因允许他们在一年内花用资本支出、而非随着时间推移降低应税所得的规定而受益。

分析师表示，航空公司也将因税率调降而获益，瑞银指出Alaska Air Group Inc (ALK.N)与西南航空(Southwest Airlines)(LUV.N)都是可能的赢家。

道琼运输业平均指数周一跳涨2%。

**医疗保健服务**

与在海外销售药品与医疗设备的企业相较，专门在国内提供服务的医疗保健企业，可能将因减税而得到更多好处。

“医疗保健服务是税负最重的行业之一，其将成为企业税调降的一大受益者，”Bernstein分析师Lance Wilkes在近期一份报告中表示。

标普500医疗保健业指数.SPLRCHCPS上周大涨5.4%。此一指数包含 Anthem Inc (ANTM.N)这类医疗保险业者、美源伯根(AmerisourceBergen) (ABC.N)等药品批发商，以及HCA Healthcare inc (HCA.N)等医院运营商。

根据Leerink分析师Ana Gupte估算，企业税下调至20%，可以让医疗保险业者获利增加约20-40%，但其中部分获利料将传导至雇主和个人客户。

根据Jefferies分析师Brian Tanquilut，其他潜在的大赢家包括家庭健康服务公司Almost Family(AFAM.O)、实验室检测公司Quest Diagnostics (DGX.N)，以及医药福利管理公司快捷药方(Express Scripts Holding)(ESRX.O)。

高税率公司股价2017年表现图表：tmsnrt.rs/2A66Rmg

**零售业**

投资研究机构晨星(Morningstar)资深股市分析师Bridget Weishaar表示，在将从减税中获益的零售业者名单中，百货店位居前列，因为他们在美国的风险敞口最大。

Weishaar指出，百货店里的梅西百货(Macy‘s) (M.N)、Nordstrom Inc (JWN.N)和Kohls Corp (KSS.N)，以及维多利亚的秘密(Victoria’s Secret)的母公司--有限品牌公司(L Brands)(LB.N)和服装零售商Ross Stores(ROST.O)都将是潜在赢家。

“零售企业将从减税中受益，”Weishaar称，“希望消费者能因此拥有更多现金，这将有助于他们的可自由支配开支。”

**电信业**

包括AT&T(T.N)和威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)在内的电信公司也将从减税中得到好处。

“他们是侧重于国内的公司，绝大部分的雇员都在美国，大量投资用于美国基础设施，”巴克莱的电信股分析师Amir Rozwadowski称，“因此，他们更有可能从税改中获益。”

AT&T股价上周攀升4.9%，威瑞森通讯大涨9%。(完)

编译 张涛/徐文焰/陈宗琦/王兴亚/艾茂林；审校 许娜/高琦/于春红/白云

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below