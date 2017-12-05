（重发）《图表新闻》税率下降 获利大增：美股将从减税中受益

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路透纽约12月4日 - 美国总统特朗普推动的税改计划在国会闯过了一道难关，令投资者更加冀望企业获利将会得到提振。

参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

众议院此前已经批准了自己版本的税改议案。现在参众两院将开始磋商，协调各自的法案。

虽然谈判正在进行，但法案可能将公司税率从35%最低降至20%。

瑞银集团(UBS)的策略师预计，如果公司税率下​​降到25%，标普500企业的整体获利将上升6.5%；如果税率降到20%，整体获利则会上升9.5%。

但是从共和党主导的税改方案中，某些个股可能比其他个股受益更多。

“对于以国内业务为主、税款接近全额税率的公司来说，将会比较有利，”波士顿Amundi Pioneer资产管理公司的投资组合经理John Carey表示。

投资者似乎已将资金轮动至此类对税率敏感的板块。一些市场观察人士对不加甄别地买入同一板块个股的做法提出警告，称即便是在同一板块中，企业间的有效税率也存在巨大差异。

但分析师列举了一些受益企业集中的行业，特别是从公司税率下调中受益的企业。 reut.rs/2A39jKp

**银行**

富国银行对历史税率的分析显示，在标准普尔主要板块中，金融业的有效税率最高，为27.5%。

Keefe, Bruyette & Woods的股票研究董事总经理Brian Klock预计，减税举措将帮助中型银行2018年获利增长16%，2019年增长18%。

“我们假设减税的提振效应会直接体现在获利方面，”Klock称。“它们不会影响到贷款定价，也不考虑任何大型投资。增加的资本都返还给股东。”

在参议院通过税改计划后，标准普尔500银行类指数周一收涨2.3%。 reut.rs/2AVVZHM

**交通运输**

根据瑞银，交通运输类股将因调降企业税而成为获利得到最大提振的行业之一。

晨星分析师Keith Schoonmaker表示，例如联合太平洋(Union Pacific)(UNP.N)以及CSX Corp (CSX.O)等美国铁路企业，几乎完全受到法定税率的约束。

Schoonmaker表示，铁路企业将因允许他们在一年内花用资本支出、而非随着时间推移降低应税所得的规定而受益。

分析师表示，航空公司也将因税率调降而获益，瑞银指出Alaska Air Group Inc (ALK.N)与西南航空(Southwest Airlines)(LUV.N)都是可能的赢家。

道琼运输业平均指数周一跳涨2%。

**医疗保健服务**

与在海外销售药品与医疗设备的企业相较，专门在国内提供服务的医疗保健企业，可能将因减税而得到更多好处。

“医疗保健服务是税负最重的行业之一，其将成为企业税调降的一大受益者，”Bernstein分析师Lance Wilkes在近期一份报告中表示。

标普500医疗保健业指数.SPLRCHCPS上周大涨5.4%。此一指数包含 Anthem Inc (ANTM.N)这类医疗保险业者、美源伯根(AmerisourceBergen) (ABC.N)等药品批发商，以及HCA Healthcare inc (HCA.N)等医院运营商。

根据Leerink分析师Ana Gupte估算，企业税下调至20%，可以让医疗保险业者获利增加约20-40%，但其中部分获利料将传导至雇主和个人客户。

根据Jefferies分析师Brian Tanquilut，其他潜在的大赢家包括家庭健康服务公司Almost Family(AFAM.O)、实验室检测公司Quest Diagnostics (DGX.N)，以及医药福利管理公司快捷药方(Express Scripts Holding)(ESRX.O)。

高税率公司股价2017年表现图表：tmsnrt.rs/2A66Rmg

**零售业**

投资研究机构晨星(Morningstar)资深股市分析师Bridget Weishaar表示，在将从减税中获益的零售业者名单中，百货店位居前列，因为他们在美国的风险敞口最大。

Weishaar指出，百货店里的梅西百货(Macy‘s) (M.N)、Nordstrom Inc (JWN.N)和Kohls Corp (KSS.N)，以及维多利亚的秘密(Victoria’s Secret)的母公司--有限品牌公司(L Brands)(LB.N)和服装零售商Ross Stores(ROST.O)都将是潜在赢家。

“零售企业将从减税中受益，”Weishaar称，“希望消费者能因此拥有更多现金，这将有助于他们的可自由支配开支。”

**电信业**

包括AT&T(T.N)和威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)在内的电信公司也将从减税中得到好处。

“他们是侧重于国内的公司，绝大部分的雇员都在美国，大量投资用于美国基础设施，”巴克莱的电信股分析师Amir Rozwadowski称，“因此，他们更有可能从税改中获益。”

AT&T股价上周攀升4.9%，威瑞森通讯大涨9%。(完)