（修正）图表新闻：美股遭遇数年最大周线跌幅 投资者如履薄冰

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路透旧金山2月2日 - 有迹象显示美国股市期盼已久的修正走势可能已经到来，标普500指数.SPX在最近一周录得两年最大周线百分比跌幅之后，投资者周一将保持警惕。

此前一周触及纪录高位以来，标普500指数已大跌3.89%，导致2018年以来的涨幅收窄至3.2%。

鉴于该指数过去一年上扬超过20%，像周五这样2.12%的跌势实属罕见。去年没有哪个交易日达到过2%或以上的跌幅，而2016年这样大的跌幅只出现过四次。

“人气开始变得有点过高，市场上出现一些自满情绪。现在这些自满情绪正被挤出市场，”Suntrust Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner说。

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标普500指数当中，能源股当周以6.4%的跌幅领跌。电信服务股跌幅最小，五日共跌1.28%。

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切萨皮克能源(Chesapeake Energy)(CHK.N)、Tractor Supply(TSCO.O)和哈雷戴维森(Harley-Davidson)(HOG.N)当周在标普500指数中表现垫底，跌幅都超过13%。

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当周有逾27,000支美国个股下跌，创2014年7月来最多。

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上涨的美国个股数量低于12,000支，创2014年7月来最少。

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当周有3,000支美国个股触及一年低点，创2016年来高位。

当周触及一年高位的个股略少于2,500支，创9月来最低。

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投资者接下来将谨慎关注国会关于财政问题的角力。

“不利于市场的是2018年2月8日的拨款截止期限，即将到来的债务上限问题，以及利率上升速度(利率仍相对较低)，”标普道琼斯指数有限公司资深指数分析师Howard Silverblatt在报告中写道。(完)