图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦10月6日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及路透相关报导：

1/ 无止尽的故事

股市又一周创新高，然波动率则接近低位。德国DAX指数本周创新高，美国标普500指数在年内第42次触及纪录高位，MSCI明晟全球市场指数年内第47次触及纪录高位。与此同时，市场波动率就是不升--在股市展开史上最危险的月份之际，波动率指数(VIX)距纪录低点仅咫尺之遥。这是怎么了？市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前再一次升息的预期本周升至90%；西班牙遭遇政治危机；美国与朝鲜紧张形势步步升高；然而...市场根本不在乎。但若说史可为鉴，Renaissance Capital的研究显示，道琼指数自1896年以来单日百分比跌幅前20大的交易日中，有九次发生在10月；远超过其他月分(其次是九月，有三次)。

图表：MSCI明晟全球市场指数 tmsnrt.rs/2yzfbKn

2/英镑或面临考验

面对被赶下台的图谋，英国首相特雷莎·梅承诺继续担任首相，从而短暂提振了英镑。但英镑兑美元以及贸易加权英镑汇率仍有可能创一年来单周最差表现。政治不确定性也为英国央行加息前景笼罩阴云。对加息的臆测推动六个月期利率互换升至去年6月退欧公投以来最高，因认为英镑升值将抑制通胀上升。对于那些最终在2017年最后一季转为看多英镑的对冲基金而言，政治不安因素来得太不是时候。如果不确定性升温，英镑可能在未来数日测试1.2美元下方的2017年低点。

图表：英镑及英国利率互换走势 tmsnrt.rs/2z8e4OV

3/ 西班牙局势

西班牙最为严重的政治危机是否有所缓解？在西班牙政府周五为暴力镇压加泰罗尼亚公投道歉之后，加泰罗尼亚议会的一名发言人表示，该地区倾向独立的领导人周二将就“政治局势”向议员们发表讲话。这似乎与原定周一推进独立进程的计划不符。这一变化导致西班牙公债较德国公债的利差缩窄，西班牙股市缩减跌幅。相关风险仍然很高。即使加泰罗尼亚与中央政府达成某种妥协，比如可能把税收权力下放给该地区，也会从中央政府的预算中挖个窟窿。其他令人担忧的情况包括，政治不确定性可能影响加泰罗尼亚的金融和流入该地区的投资。西班牙政府正在计划使企业更容易将其法定总部迁出加泰罗尼亚，该地区的一些银行已经暗示将会撤出。对公投的暴力镇压也可能损及西班牙首相拉霍伊，他领导的是一个少数派政府。一些分析师已经在预测，反对党派可能试图利用这次动乱呼吁在这个欧元区第四大经济体举行新的选举。

图表：加泰罗尼亚经济状况 tmsnrt.rs/2yyeil6

4/ 提前大选具有风险？

日本首相安倍晋三原本可能以为他在9月25日宣布国会提前大选，是能彰显其支持率上升的绝佳证明。没料到，东京都知事小池百合子所领导的“希望之党”的出现，瓦解了反对党的力量，打乱了执政自民党的如意算盘，加大了日本大选有可能像过去一年左右的其他重要政治事件那样，完全出乎投资者意料的概率，比如英国的退欧公投、美国总统大选、法国以及近期德国的大选。日本市场目前尚未受到这种不确定性上升的影响，他们仍希望安倍的执政联盟能够保住多数优势。安倍和小池百合子也有很多共同点，包括民粹主义者的特征。两人只在一些经济政策主张上有所不同，例如小池百合子建议推迟上调消费税、对企业的现金储备征税，以及在维持日本央行刺激计划的同时，寻找退出刺激之路等等。尽管小池百合子已经表示自己不会参加竞选，但投资者只有到时候才知道会不会，所以这次大选给投资者带来的风险及波动性可能远大于以往。

图表：日本市场目前尚未受到提前大选的影响 tmsnrt.rs/2yy9Ans

5/恶劣气候

大自然母亲造成的损失，她日后可能会弥补回来。飓风哈维和伊尔玛使得美国9月非农就业岗位七年来首度减少。哈维还压低了美国8月零售销售，并致使工业生产创下2009年以来最大降幅。不过，据追踪汽车销量的Autodata Corp的数据显示，主要车企10月3日公布，美国9月经季节调整的轿车和轻卡销量年率增至1,857万辆。这为10月13日将公布的9月数据开了一个好兆头。受飓风袭击地区的消费者更换损毁的车辆，这对新车和二手车销售的提振预计将至少延续到11月。

图表：美国零售销售与汽车销 tmsnrt.rs/2z9mVzS

(完)