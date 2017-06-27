图表新闻：油市是否已到达“熊市底部”？

路透伦敦6月26日 - 投资者看空油价的押注正在以极快的速度堆积，油市也连续第三年承受着供应过剩的重压，但是，看空情绪是否已处于失控状态？

今年1-6月，石油价格每桶下跌近20%，接近过去20年中的最大上半年跌幅。

中东地区的地缘政治紧张局势、全球几大产油国减产近200万桶/日以及夏季需求全面高涨，都未能拯救油价脱离七个月最低水准。

理论上，熊市的定义是某种资产的价格从顶点下跌20%或更多。自从油价1月早些时候触及2017年高位58.37美元以来，跌幅已接近21%，完全符合上述定义。

但没有什么可以永远下跌，而且“跌者必有上涨之时”这句市场老话，最终肯定被证明所言非虚。

“我们正处于空头消息频传的高峰期，这通常表明底部已经不远，”瑞典北欧斯安银行(SEB)大宗商品分析师Bjarne Schieldrop说道。

谷歌搜索趋势的数据显示，在谷歌搜索引擎上有关“oil bear market(石油熊市)”的搜索数量飙升至2016年1月中旬以来最高，当时正是布兰特原油展开反弹之前、价格触及近13年低点27美元的时点。

图表1：谷歌“oil bear market”(石油熊市)的搜索情况 tmsnrt.rs/2sLtVlf

与此同时，原油空仓押注呈爆炸式增长。

在美国原油市场，基金经理持有的空仓规模在短短两个月内就翻了一番，增至相当于近1.9亿桶的水平。在布兰特原油市场，投资者持有的空仓触及1.69亿桶的纪录高位。

图表2：美国原油管理基金空头部位及每周活跃钻机数 tmsnrt.rs/2sgl0Vz

虽然石油输出国组织(OPEC)和其他11个产油国在今年5月同意将减产180万桶/日的协议延长至明年第一季。但是，油市交易商和投资者有太多悲观的理由。

美国钻探活动持续增加，再加上利比亚和尼日利亚这两个享有减产豁免权的OPEC成员国产量回升，破坏了OPEC试图降低全球原油和油品供应过剩的努力。

虽然大规模资金押注下跌，油价前景貌似不妙，但任何未平仓空头部位都有可能关闭，并带来油价上涨，并不像未平仓多头部位关闭会触发价格下跌。

“看看期货数据，肯定会有小心为上的感觉，因为仓位布局已变得相对一面倒，”JBC Energy在一份报告中称。

图表3：ICE布兰特原油管理基金空头部位 tmsnrt.rs/2sKR3Aa

(完)