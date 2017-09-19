FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
图表新闻：钯金涨势旺 基金买盘再添柴火
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月19日 / 上午10点55分 / 1 个月前

图表新闻：钯金涨势旺 基金买盘再添柴火

2 分钟阅读

路透伦敦9月19日 - 钯金价格今年已经上涨超过三成，而在市场多年供应持续短缺之际，钯金上市交易基金(ETF)持仓跳增更是加剧价格上冲压力。

钯金ETF的持仓量在2015年中达到260万盎司的高点之后，就呈现大举外流，但8月的流入量则是逾三年新高。本月持仓再度上扬，升至1月以来最高。

图表1：钯金ETF 8月持仓大增：reut.rs/2xNXFBL

从今年至今的走势来看，钯金价格走势并不会和ETF持仓量亦步亦趋，而且在1月持仓大幅外流之后，ETF方面的买需今年以来仍呈现负值。

但由于钯金市场过去七年里面有六年处于供不应求，就算发行实货钯金支持证券的上市交易基金买需小幅增加，也可能造成明显影响。

“去年，ETF投资下降时，短缺被投资者的抛售填上了，”麦格理分析师Matthew Turner说道。“如果出现市场短缺，投资者也没在抛售，而且也没有其它可便易进入市场的库存，那么唯一的出路就是价格上涨了。”

“我们甚至无需看到投资者大规模买入，”他说道。“我们仅需看到没有投资者抛售。”

近几个月，钯金已创下一连串的16年高位，9月初触及每盎司1,001美元的最高水位。铂锭的借贷市场上出现的短期紧俏状况，在6月引发价格初步走高；这一紧俏状况推高了租赁利率。

图表2：钯金/美元三个月远期掉期合约 VS 钯金价格 tmsnrt.rs/2jGO35u

这波涨势自此推动钯金与铂金的价差进入25美元的平价范围内，这是2001年底以来两种金属的最窄价差。

NYMEX钯金合约的投机客净多仓本月触及三年高位。分析师指出，虽然钯金价格急升主要是属于炒作性质，但更大范围的整体走势，是受到钯金市场基本趋紧的支撑。

图表3：NYMEX钯金投机客净多仓变动vs现货钯金价格走势 reut.rs/2jFUPZc

在主要贵金属之中，钯金的工业用途色彩最高，汽车产业占了近80%的钯金需求，因钯金用于汽车的触媒转换器。

汽车排放标准趋于严格，特别是在发展中国家，加上欧洲国家减少使用柴油发动机，转向大量使用钯金的汽油类型车款，使得汽车转换器的相关需求在2016年升至736万盎司，连续第五年创纪录高位。而这些推升因素仍然存在。

“排放标准趋紧，代表即使汽车销售下滑，每部汽车触媒转换器的钯金用量增大的事实，仍可能抵消掉这个影响，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。“我们面临相当大的供给缺口，而且无法轻易提高初级金属供给。”

从历史上来看，汽车催化剂和钯金价格之间存在明显的关联，这点也在意料之中。

钯催化剂需求今年料将继续增长。GFMS预计今明两年钯金市场将出现约140万盎司的缺口。

“市场看起来有点吃紧。即期交割较贵，这点从直到明年6月的远期曲线呈现逆价差中有所体现，”GFMS的分析师Johann Wiebe说。

GFMS预计今年第四季钯金均价为每盎司1,000美元，直到2019年之前都将维持在该水准上方。

图表4：2001年以来钯催化剂需求与钯价的关系图表： tmsnrt.rs/2xNtBpM

图表5：2001年以来钯市场供需状况图表：tmsnrt.rs/2jFX8LQ

编译 张明钧/王琛/蔡美珍/汪红英；审校 艾茂林/李春喜

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below