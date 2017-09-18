图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦9月15日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题，以及路透相关报导：

1/美联储活跃起来

外界普遍预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将宣布开始削减4.2万亿美元公债及抵押支持证券(MBS)的计划，为全球金融危机过后近10年来推动货币政策正常化的最新动向。但却有更大的问题浮出水面，那便是美联储是否在今年晚些时候再次升息。虽然美联储和大多数经济分析师预料美国经济将延续缓慢成长模式，但根据花旗集团的美国经济意外指数，显示经济稳健状况的大部分数据却意外下行了好几个月。通胀数据持续低迷让决策官员苦恼不堪，他们因无力促使消费者物价压力向2%的年率增长目标迈进而烦恼。但在过去一个月，该意外指数下行差值却大幅缩窄，本周通胀数据差值还出现了春季以来的首次正值。利率期货作出了相应的反应，9月迄今为止市场对于12月升息的预期已然上升。根据CME Group的FedWatch tool，美联储在12月升息25个基点至1.25-1.50%的机率，已从9月初的31%升至50%左右。

图表：花旗美国经济意外指数 tmsnrt.rs/2jC1wvi

2/股市盛极而衰还是继续火热？

股市盘踞在史上第二牛市的纪录高点附近已有数月之久，引发市场过热的忧心。但从衡量经济健康情况和动能的Yardeni Research荣枯指标(Boom-Bust Barometer)来看，股市这波涨势颇有根据。The Leuthold Group投资长James Paulsen说，该指标显示出股市基本面远比大家所想的来得更加健康。该指标是以铜、钢铁、废铅等工业品现货价格除以失业金请领人数，其走势自2009年的低谷以来，与标普指数一起稳步攀升。Paulsen说，投资者在担心美联储“在派对正酣时把酒坛子收走”的同时，更应注意美元贬值以及债券收益率自年底以来下降。

图表：经济景气荣枯指标走势追随标普指数: tmsnrt.rs/2jEymvN

3/ 关注英镑走势

英镑刚刚录得2009年以来最佳周线表现，因为对英国央行利率预期大幅重估，引发持有大量英镑空仓的投资者匆忙回补头寸。周四英国央行警告官方利率有可能很快上升。英镑大幅波动对所有英国资产构成严重冲击。自从去年公投爆冷退欧阵营获胜以来，英国资产便深受英镑走势所累。英镑的上涨给英国蓝筹股带来打击。过去一周英国富时100指数累计跌逾2%，而短期英债收益率升至英退公投以来最高水平。根据美银美林最新对投资经理的调查，相较于以往的配置，与其他资产类别或地域相比，全球基金经理更加“减持”英国资产。如果今年第四季英镑大幅持续走强，则情况会大幅改变。

图表：英国资产 tmsnrt.rs/2xJACYB

4/比特币前景悬而未定

比特币本月稍早遽升至逼近5,000美元的记录高位后，在接下来的12天骤跌达40%，周五跌到3,000美元下方。对中国取缔的担忧，涨势过于迅猛的疑虑，加上摩根大通首席执行官迪蒙发出警告，称比特币是“骗局”，注定要“完蛋”，驱使卖压出笼；而近几个月来冒出头且大涨的数以百计其他加密货币，也随着比特币崩跌。但在中国比特币交易平台将关闭的谣言获得证实后，交易员似乎印证了“因谣言买进、因事实卖出”的谚语。比特币在四小时内反弹20%，其他加密货币亦随之起舞。焦点现在将转向其他监管者，观察他们是否也会采取行动约束交易；不过目前为止尚无这种迹象。加密货币泡沫是否真的爆破，或者这只是暂时的？

图表：比特币价格和单日涨跌幅走势 tmsnrt.rs/2xK3r7t

5/新西兰政经情势或将出现重大变化

随着新西兰9月23日举行大选，该国市场正面临十年来首见的政治面重大变数，且将迎来货币及经济政策的大幅调整。民调显示，最大反对党工党支持率再度领先执政的国家党。工党的竞选纲领包括不只削减净移民数，也将调整新西兰央行的使命，亦即不再单单聚焦于通胀，而将增列就业为目标。即便国家党得以组建政府，他们可能也不得不寻求较小的新西兰第一党的支持，而后者也希望调整央行的职责。随着民调结果的转变，新西兰元兑美元已大幅跌离7月所创两年高位0.7557美元，当时民调显示，国家党将会胜选。新西兰元兑美元今年迄今仍上涨约4%，但工党若获胜将带来的不确定性--这些不确定性不仅包括货币政策对通胀要求的强硬度可能降低，还包括减少移民可能削弱成长--可能掼压新西兰元及估值较高的当地股市。该指数今年以来已上涨12.8%，市盈率高于17倍。

图表：新西兰市场对胶着选情的反应 tmsnrt.rs/2xIlevy (完)