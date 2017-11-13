图表新闻：未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦11月10日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题：

1/去杠杆带来的不适

中国政府计划加大经济去杠杆力度，市场参与方却难以确定此举是否有利股价。沪综指.SSEC自中共十九大召开后一直走势震荡。特别是中国人民银行行长周小川表示，当局要重点防止过度乐观情绪可能导致“明斯基时刻”出现、而且其他决策人士也承诺将加强金融监管。

中国国债收益率在借贷市场将维持紧绷状态的预期提振下走升。不过围绕去杠杆活动的最悲观看法似乎正在减弱。沪综指在过去的一周创下近两年高点，股票基金销售速度加快，股市中的保证金贷款活跃程度也是2016年初以来最高。最新成立的国务院金融稳定发展委员会已承诺将防范系统性风险，证监会也发出信号，对新股首次公开发行(IPO)的审核将日趋严格。

沪深300指数银行类分项指数仍未复元，但作为经济与金融乐观程度风向标的医疗分项指数则处于记录高位。与之形成对照的是，一度是本地投资者宠儿、也是投机活动温床的创业板指数却在下滑。

图表：中国市场摆脱去杠杆疑虑的影响：reut.rs/2zya5OG

2/股市何时调整

即使不是按日计，美国股市按周计也屡创纪录高位，虽然国会和特朗普难以推进承诺已久的税改，但持续了近九年的牛市仍在延续。这促使分析师、经济学家、投资者和其他市场观察人士不断提出疑问：调整何时会到来？

一个由Yardeni Research的Ed Yardeni设计的指标受到推崇，其显示股市不会很快发生反转。Yardeni的“荣衰晴雨表(BBB)”是用CRB工业原材料现货指数除以美国一周初请失业金人数四周均值。

其假设是，如果工业原材料价格上涨(工业原材料价格总体而言是上涨的)，且美国就业市场稳定或增强(目前就是这样)，那么增长和股市前景就是正面的。与标普500指数.SPX进行对比，Yardeni的BBB是美国股市的一个可靠同步指标。

BBB在9月和10月短暂下滑，主要因飓风哈维和伊尔玛导致初请失业金人数短暂跳增。初请失业金人数随后回落至近期趋势水平，BBB也随之回升。

荣衰晴雨表(BBB)与标普500指数对照图：tmsnrt.rs/2zy61xO

3/关注垃圾债

惴惴不安的交易商担心，此轮牛市到底能够持续多久以及什么可能会引发期待已久的修正，他们不妨关注一下高收益债、或“垃圾”债。垃圾债今年的涨势让股市也相形见绌，从某些指标来看，其目前已是全球最昂贵的资产。若垃圾债下跌，则可能迅速蔓延至所有市场。初期的不安迹象已在本周显现。全球高收益债券周四创下自3月以来最大跌幅，欧洲垃圾债亦创一年来最大跌幅。据理柏数据，短短两周内，高收益债基金便流出了18亿美元资金；EPFR的数据也显示，这个流出规模为两个月来最高。美国股市和其他主要股市走势动荡也就没什么可奇怪的了。这也早有先例：2015-16年市场大幅修正20%，就主要归因于垃圾债市场崩跌。历史会重演么？

美林全球垃圾债指数图表：tmsnrt.rs/2zSRVYh

4/ 中东情势瞬息万变

市场将关注瞬息万变的中东情势。沙特王储正在巩固权力，黎巴嫩因总理哈里里意外辞职再度陷入动荡。

海湾和中东地区发行美元债券的一些国家股市要么触及纪录低位，要么处在多年低点。交易员目前对这些国家可能放弃钉住汇率制度的任何迹象都会保持警惕。

黎巴嫩官员已经表示，他们认为哈里里被扣在沙特。与此同时，沙特及其他海湾国家警告本国公民勿要前往黎巴嫩，从而引发了沙特王储可能正在就打击真主党进行评估的揣测。

此外，沙特拦截了一枚弹道导弹，称这枚导弹是从邻国也门胡塞(Houthis)武装控制区发射的，目标是利雅得，此事件加剧了地区紧张局势。

中东信用违约互换(CDS)走势图：tmsnrt.rs/2zRXdTQ

5/控制收益率曲线

随着波动率及生产率始终低落，近来备受经济面及市场面热切讨论的一大谜团为债券收益率曲线持平。尤其是美债收益率曲线，更是引发相当多的讨论。美债收益率曲线为逾10年来最为平坦，连带拖累全球其他国家的收益率曲线。

这在以往代表经济成长即将放缓，这回情况确是如此？抑或存在其他力量压低中长天期公债收益率？无论如何，市场对长天期公债的需求确实相当强劲。自从欧洲央行宣布将逐步开始撤回超宽松刺激措施后，欧元区债市所面临第一道关键测试即为下周的250-300亿欧元债券供给。

市场对这些公债标售的需求状况，将为债市能否在政策支持减少下安度风暴提供指引。西班牙周四标售50年公债的表现将备受各方密切瞩目。

图表：美国两年/十年期公债收益率利差曲线为2007年以来最平 reut.rs/2zz2sap

(完)