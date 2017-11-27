未来一周可能主导全球市场的五大主题

路透伦敦11月24日 - 以下为未来一周可能主导投资者和交易员想法的五大主题：

1/鲍威尔提名若获确认，将面临严峻挑战

美国参议院金融委员会将于周二举行听证会，确认鲍威尔(Jerome Powell)接替叶伦掌舵美国联邦储备委员会(美联储/FED)的提名。若提名一如预期获得确认，鲍威尔将面临严峻挑战。

美国这个全球最大经济体目前几乎马力全开，处于长度创纪录的扩张期中，失业率创下近半个世纪以来的最低，股市则处在历史高位。

但薪资和物价增速慢于美联储想要的水平，家庭债务高企，扩张势头接近尾声。美债收益率曲线呈现10年来最平坦状态，即凸显了这些担忧。

不管是什么导致美债收益率曲线在近几周趋平，事实仍是2年期/10年期美债收益率曲线距离出现倒挂仅有58个基点。收益率曲线倒挂是衰退行将到来的典型信号。

2/欧洲政治风险重燃

有六周左右的时间，欧洲公债度过了今年最美好的时光。欧洲央行延长了购债计划、经济增长持续改善、而德国总理默克尔和法国总统马克龙看似将带领欧洲进入下一个改革世代。

现在，裂痕开始显现。

默克尔组建联合政府的努力陷入泥沼，德国可能重新选举。爱尔兰政府处于垮台边缘，导致公债价格下滑。这种情势可能波及其他欧元区“二线国家”，还可能对英国和欧盟的分手产生影响。

此外，意大利2018年上半年料举行大选。所有这些都提醒人们，欧洲的政治风险还远未结束。

3/中国监管

中国股市周四录得18个月来最大降幅。中国当局的降杠杆计划不明朗，被认为是股市下跌的主要原因，投资者则对于这次回落将多久多深感到不确定。

中国股市沪深300指数2017年迄今累计上升24%。自从中国公债收益率两个月前开始攀升后，该指数上升了6.5%。不过中国股市表现逊于MSCI明晟新兴市场股指，后者今年迄今累计上涨34%。

尽管10月中共十九大过后的首次整治行动就针对影子银行和小额贷款公司，消除了股市投资散户资金的一大来源，但沪深300银行指数表现好于大盘。

与此同时，定于周三公布的企业调查将提供中国经济状况的线索。

4/油市减产前景

产油国11月30日将在维也纳召开会议，届时料将延长减产协议以支撑油价，不过俄罗斯或许会从中作梗。

虽然不是石油输出国组织(OPEC)成员，但俄罗斯与该组织及另外九个产油国此前同意，减产大约180万桶/日直到2018年3月。

沙特希望将该减产协议延长九个月，但俄罗斯对于是否支持此举释出暧昧讯号。

产油国争夺市场份额，导致布兰特原油期货在2016年1月跌至每桶27美元的低位。自此之后，减产努力已协助油价升至逾60美元，但油价的回升也促使美国页岩油产量升至创纪录的966万桶/日。

5/消费者购物热？

美国零售商一年中最忙碌的日子--黑色星期五，为假日购物季揭开序幕，市场试图评估该领域的前景。

汤森路透追踪的218家零售商中，网路业第四季获利料将以13.8%的最快速度增长。零售业中前10大零售商中有六家，预期获利将高于上年同期，其中Netflix的每股盈余(EPS)料将飙升176.7%。

亚马逊获利亦料将跳增19.4%。

但不是大家都雨露均沾。纺织、服装和奢侈品行业的获利则料将减少8%。在这类行业中22家零售商中有10家，其同比获利料将下滑。

汤森路透同店销售指数预测第四季成长1.6%。尽管这样的增幅是上年同期的两倍，但低于良好水准门槛的3%。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二，第三季时增长2.4%。

据零售分析公司的数据，美国黑色星期五和感恩节网上销售额创下纪录高点，消费者买入高折扣商品，在移动设备上购买更多商品，这对于重要的假日季而言是个良好的开端。(完)